Petković: Srpski narod će opstati na KiM, uprkos pokušajima svetskih moćnika!

Srpski narod na Kosovu i Metohiji je danas, na Vidovdan, na svojim vekovnim ognjištima, uz svoju crkvu i državu, opstao je i opstaće, iako su svetski moćnici pokušali da promene tu realnost, izjavio je danas direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM Petar Petković.

"Naše je da čuvamo mir, to je moja poruka na Vidovdan, da se suzdržimo od svih mogućih reakcija, jer (premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin) Kurti isključivo želi provokaciju", rekao je Petković za RTS, ocenivši da Kurti šalje poruku da ga interesuje samo politika proterivanja srpskog naroda.

''Možda u trenucima stranog terora nad našim narodom zvuči mnogo blago kad kažemo ljudima da se strpe, ali znamo jako dobro o čemu pričamo. Doći će vreme kada će ovoj tiraniji na KiM doći kraj i kada ćemo moći da imamo prave pregovore sa Prištinom'', rekao je Petković.

Govoreći o zabrani ulaska na KiM, Petković je rekao da Priština time krši sve sporazume i da ovakvim postupcima "želi da protera državu Srbiju".

''Obrazloženja nema, kao i do sada, ovo je petnaesti put da mi je zabranjen ulaz, iako smo, kao i uvek, na vreme slali obaveštenje o poseti. Kurti nije haje ni za šta. Kad glavnom pregovaraču zabranjujete ulaz, a ja sam taj koji je najdirektnije zadužen za dijalog i za proces normalizacije, jasno ja da Priština ovim postupcima želi da protera državu Srbiju'', rekao je Petković.

Podsetio je da je patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju zabranjeno da poseti Pećku patrijaršiju.

''To je kao da neko zabrani papi da ode u Vatikan'', ocenio je Petković.

Kad je reč o hapšenju Srbina iz Leposavića Srđana Lalovića, Petković je ponovio da Kurti time šalje poruku da ga ''interesuje samo politika proterivanja sprskog naroda''.

''U Leposaviću Srđana Lalovića svi hvale. Njega optužuju za neki navodni ratni zločin u Đakovici, a on je u vreme rata bio mladić i nikad nije bio u Đakovici. Navodi njegove supruge o tome poklapaju se sa informacijama koje mi imamo. Fotografija koju su objavili albanski mediji nije autentična. Ali šta briga Kurtija za bilo kog Srbina, hapse se svi redom, i to je ono što je najgore'', rekao je Petković, dodajući da do hapšenja dolazi uprkos tome što Srbija ima garancije iz EU i SAD da svi učesnici protesta i barikada na Kim neće biti hapšeni.

On je najavio da će sledeće sedmice u Briselu biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou, na nivou glavnih pregovorača u Briselu i da od tog sastanka, kako kaže, ne očekuje ništa.

''Posebno insistiramo na osnivanju Zajednice srpskih opština, to je presudno važno za opstanak Srba. Čuvaćemo srpski narod na KiM'', rekao je Petković.

On je istakao da međunarodna zajednica ''sve vidi'', i ocenio da je uprkos tome ''svima jasno'' da su najmoćniji na Zapadu stvorili tzv. nezavisno Kosovo i da sada moraju da ''ljuljaju svoje nevaljalo čedo''.

''Oni kažu da je Kurti neposlušan,ali mu se gleda kroz prste. Ja se nadam ne još zadugo, jer očekujem da se prepozna konstruktivan pristup predsednika Aleksandra Vučića'', istakao je Petković.

Na pitanje o odnosu sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozepom Boreljom i specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine, Petković je istakao da su njih dvojica korektni.

''Ja nemam šta posebno da zamerim Borelju i Lajčaki, jer dosta zavisi od najmoćnijih u EU koji imaju i drugačiji pristup. Sve ono što se dešava na terenu nije samo Kurtijeva odluka, već i nekoga ko ga podržava, ali mi moramo da učinimo sve što je do nas'', naveo je Petković.

Naveo je da su sastanci Vučića sa Lajčakom i Boreljom, i oni sa komesarom EU za proširenje Oliverom Varheljijem i predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom u Briselu pre dva dana bili ''odlični''.

''Bili su više nego korektni. I njima je jasno da je Srbija ispunila sve svoje obaveze i da smo za normalizaciju, ali je Kurti odbio da razgovara. I Evropska unija je prvi put jasno rekla da je Kurti kriv, zato što je odbio da razgovara, iako je sedeo u susednoj sobi. Da li se uplašio razgovora sa Vučićem ili ne, videćemo. Evropska unija u saopštenju prvi put nije stavila čuvenu frazu da su obe strane odgovorne, već su rekli da je kriva Priština'', naveo je predsednik Kancelarije za KiM.

Petković je čestitao praznik Vidovdan, navodeći da srpski narod ''odvajkada proslavlja Vidovdan na svojim ognjištima''.

''Ovim praznikom i kosovskim zavetom srpski narod meri prošlost i gradi budućnost. Srpski narod na KiM je tamo gde je oduvek bio, na ognjištima, uz svoju crkvu i manastire, i državu Srbiju'', rekao je Petković.

Autor: Iva Besarabić