'NEKA OVAJ BOŽIĆ DONESE MIR, ZDRAVLJE I SREĆU U VAŠE DOMOVE' Mićin: On nam donosi nadu, obnovu i svetlost (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada, žarko Mićin, čestitao je praznike.

- Srećan Badnji dan i Božić svima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru, kao i svim našim građanima koji sa radošću obeležavaju ovaj praznik- piše u čestitki.

- Od srca vam želim mir, ljubav i blagoslov u ovim prazničnim danima. Božić je vreme kada se okupljamo sa najmilijima, delimo radost i podsećamo se važnosti zajedništva. On nam donosi nadu, obnovu i svetlost, ali i priliku da se osvrnemo na sve što smo zajedno postigli i izazove koje smo prevazišli- napisao je Mićin i dodao:

- Neka ovaj Božić donese mir, zdravlje i sreću u vaše domove, a godina pred nama neka bude ispunjena dobrim delima i novim pobedama.

- Mir Božji, Hristos se rodi!- poželeo je Mićin.

Autor: Jovana Nerić