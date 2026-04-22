DO KRAJA PROLEĆA NJIMA SVE KREĆE OD RUKE: Pet horoskopskih znakova koji će imati najviše sreće u ljubavi i poslu!

Kako je proleće odmaklo, mnogi osećaju da se stvari napokon pokreću u boljem smeru. Za određene horoskopske znakove ovo razdoblje biće posebno povoljno – donosi više optimizma, dobrih prilika, prijatnih iznenađenja i osećaj da im zvezde napokon idu u korist.

Bilo da je reč o ljubavi, poslu ili ličnom zadovoljstvu, ovih pet znakova moglo bi do kraja proleća da oseti pravi nalet sreće:

Bik

Bikovi ulaze u period stabilnosti i unutrašnjeg mira, a upravo će im to otvoriti vrata srećnim okolnostima. Mnogi će osetiti kako im se trud iz prethodnih meseci konačno isplaćuje, naročito na poslovnom planu. Uz to, u privatnom životu očekuju ih topliji odnosi i više nežnosti. Do kraja proleća Bikovi bi mogli imati osećaj da im sve dolazi baš onda kada treba.

Blizanci

Za Blizance sledi dinamičan i uzbudljiv period ispunjen dobrim vestima, novim poznanstvima i iznenadnim prilikama. Njihova komunikativnost i šarm posebno će doći do izražaja, pa bi lako mogli privući ljude i situacije koje im donose korist i zadovoljstvo. Kraj proleća mogao bi da im donese i važan preokret koji će ih dodatno motivisati.

Lav

Lavovima se vraća samopouzdanje, a sa njim i sreća. Do kraja proleća mogli bi da zablistaju u oblasti koja im je posebno važna, bilo da je reč o ljubavi, karijeri ili ličnim projektima. Privlačiće pažnju bez puno truda, a upravo bi im to moglo doneti nove prilike i lepe trenutke. Pred njima je period u kojem će se osećati snažno, primećeno i zadovoljno.

Vaga

Vage bi do kraja proleća mogle osetiti veliko olakšanje i sklad, naročito nakon perioda neizvesnosti. Zvezde im donose više ravnoteže, ali i sreću u odnosima sa drugima. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi da reše nesporazume, upoznaju zanimljivu osobu ili jednostavno ponovo pronađu mir. Upravo će im taj osećaj unutrašnje harmonije biti najveći izvor sreće.

Strelac

Strelce očekuje talas pozitivne energije koji će ih podstaći na akciju, ali i nagraditi za hrabrost. Do kraja proleća mogli bi se naći na pravom mestu u pravo vreme, a sreća će ih posebno pratiti u novim počecima, putovanjima i spontanim odlukama. Biće otvoreniji nego inače, a upravo će im ta otvorenost doneti najviše razloga za osmeh.

Autor: D.S.