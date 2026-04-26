Uran konačno napušta Bika: Posle godina potresa, stiže olakšanje i novi početak!

Od 2018. do danas, pripadnici ovog znaka prošli su kroz niz nepredvidivih promena — ali od 26. aprila stvari se okreću u njihovu korist.

Od 2018. godine, planeta iznenađenja i naglih obrta — Uran — boravila je u znaku Bika, donoseći period koji su mnogi pripadnici ovog znaka doživeli kao jedan od najizazovnijih u poslednjih nekoliko decenija. Stabilnost, koja je Bikovima prirodno važna, bila je uzdrmana na svim nivoima — od finansija do emocija.

Tokom ovog dugog tranzita, mnogi su se suočili sa gubicima, promenama posla, selidbama ili prekidima odnosa koji su delovali iznenadno i neizbežno. Međutim, upravo kroz te lomove, Bikovi su učili kako da se prilagode i pronađu unutrašnju snagu. Iako je tempo bio naporan, ovaj period je imao i svoju svrhu — ličnu evoluciju.

Sada, kako se približava 26. april i kraj ovog intenzivnog ciklusa, otvara se prostor za značajno rasterećenje. Energija koja dolazi donosi više stabilnosti, jasnije ciljeve i mogućnost da se konačno ubiraju plodovi svega što je naučeno u prethodnim godinama. Ono što je delovalo kao haos, sada dobija smisao.

Ulazak Uran u novi znak označava početak drugačije faze — manje turbulentne za Bikove, ali jednako transformativne na dubljem nivou. Razlika je u tome što sada imaju više kontrole, mudrosti i iskustva da se nose sa promenama koje dolaze.

Za mnoge pripadnike znaka Bik, ovo je trenutak da konačno odahnu. Period iza njih bio je test izdržljivosti, ali i priprema za stabilniju i sigurniju budućnost. Haos ostaje prošlost — a pred njima je poglavlje u kojem stvari napokon dolaze na svoje mesto.

Autor: S.Paunovoć