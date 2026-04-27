DNEVNI HOROSKOP: Rak dobija priznanje za poslovni uspeh, Škorpije su u naletu pozitivne energije, a ovom znaku se savetuje oprez

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za ovaj ponedeljak.

OVAN

Kako se vaši snovi na profesionalnom planu razvijaju, moguće je da brinete oko one druge strane. Prvo, sada imate nove obaveze za koje sumnjate da ćete moći da ispunite. Drugo, moguće je da ćete biti ubačeni sasvim novu politiku firme. Nemojte dozvoliti da to utiče na vaš entuzijazam. Posedujete šta je potrebno da ispunite ono što je na startu obećano i mudrost da nastavite dalje. Glavu gore i imajte vere u sebe.

BIK

Nedavna lična i duhovna otkrića mogla bi danas da vas učine u isto vreme veselim i utučenim. Emocije vam govore da je ovo definitivno korak napred ka uspostavljanju sjajne veze sa vašom spiritualnom prirodom, ali logika bi mogla da vam poljulja veru. Prihvatite činjenicu da je realnost relativna i da je ono što vi osećate jedino vredno za vas. Zatim slobodno krenite npred.

BLIZANCI

Bilo da su vaši lični ciljevi u procesu nastanka ili da ih niste još usaglasili, danas ćete biti veseli i raspoloženi. Štaviše, ljudi oko vas biće veoma predusretljivi. Moguće je da ćete biti zamoljeni da priložite za neku humanitarnu organizaciju ili pozajmite novac nekome koga ne poznajete dovoljno. Vi želite da pomognete drugima, ali budite oprezni kome pomažete. Nekima ne možete verovati.

RAK

Danas biste konačno mogli dobiti željeno priznanje za poslovni uspeh. Bićete uzbuđeni i motivisani da nastavite sa vrednim radom. Međutim, moguće je da ćete uvideti kako se povećanje odgovornosti i obaveza kosi sa vašim društvenim životom. Zapitaćete se da li su vas prijatelji zaboravili. Naravno da nisu, ali bolje će se osećati ako odvojite koji sat nedeljno za njih. Zapamtite šta oni kažu o svojoj usklađenosti radnog i slobodnog vremena.

LAV

Uspeh na svim životnim poljima čini da se osećate apsolutno sjajno. Loša strana svega toga je da ste previše savesni. Da li ste se raspršili na sve strane i nemate vremena za sebe? Budite oprezni sa slobodnim vremenom i nemojte raditi više nego što je potrebno. Mogli biste lako sebi natovariti stres na vrat a to vam nikako neće pomoći. Volite i negujte sebe.

DEVICA

Vredan rad, entuzijazam i posvećenost danas će vam se isplatiti. Nove mogućnosti vam se otvaraju gde ćete moći iskoristiti svoju umetničku stranu. Loša strana svega toga je da ćete biti pomalo kao „isceđeni“ kada je kreativnost u pitanju, zbog napornog rada. Odvojite vreme da pregledate svoj raspored i usaglasite ga sa svojim slobodnim vremenom. Vrlo je važno da se dobro naspavate i odmorite i bićete spremni za nove akcije.

VAGA

Neko vama blizak brine zbog vas. Previše posla i izlazaka mogli bi da ostave tragove na vama. Moguće je da će doći do gubitka energije, glavobolje i grozničave želje da sve stignete da obavite. Ako je tako, onda je ovo dan kada treba da uzmete slobodno, ostanete kod kuće i odmorite se. Ne brinite, ne sabotirate svoj uspeh. On će se nastaviti. Napravite pauzu i vaše telo će vas nagraditi sjajnom koncentracijom.

ŠKORPIJA

Na profesionalnom planu sve ide dobro. Osećate se dosta snažno i puni energije. Međutim, mentalno ste malo pomereni i nisu vam jasne neke stvari. Vrlo lako vas dekoncentrišu i niste oštroumni kao inače. Ovo nije dobar dan da započinjete bilo kakav novi projekat. Pokušajte da se koncentrišete na one koje trenutno radite i dajte sve od sebe da iz pozavršavate. Za koji dan ponovo ćete biti onaj stari.

STRELAC

Moguće je da zbog nedavnog uspeha danas poželite da kupite neke luksuzne stvari, koje vam realno apsolutno nisu potrebne (da ne govorimo da nisu praktične!). Sasvim je uredu ako samo želite, ali ako krenete u kupovinu budite oprezni. Ovo je dan kada možete preterati u svakom impulsivnom reagovanju. Takođe, pripazite na hranu i piće, bitan je balans. Pokušajte danas da uživate u uspehu dok niste izgubili zdrav razum.

JARAC

Danas će vam emocije biti na vrhuncu, zbog nekog vašeg uspeha i poželećete da ga podelite sa ukućanima. Bićete prepuni raznih ideja oko vaše budućnosti, a neke od njih neće baš biti realne. Na kraju, dozvolite sebi danas malo maštanja. Imate apsolutno pravo na to! Sutra se već vraćate na svoje noge i videćete stvari daleko praktičnije nego danas.

VODOLIJA

Ovo bi mogao biti jedan od onih dana kada ste toliko zauzeti da ne možete glavu da podignete. Bilo da telefonirate, šeljete emailove, pišete nešto ili radite neki drugi posao, današnja akcije obećava nastavak vašeg uspeha. Organizujte jedno putovanje, dobro će vam doći. Moguće je da nećete biti u stanju da vidite sve one koje želite. Ne brinite. Budite uporni i na kraju dana ćete ipak uspeti da ih vidite.

RIBE

Posao i finansijski uspeh danas će vas učiniti srećnim i zadovoljnim. Takođe, tažite načina da nastavite dalje. Loša strana svega toga jeste da će izvesni ljudi u vašem okruženju pokušati da iskoriste vašu situaciju i da se okoriste. Neki će možda tražiti i novčani zajam. Budite pažljivi sa takvim ljudima. Najverovatnije da nisu iskreni prema vama. Nemojte padati na svaku tužnu priču.

Autor: Jovana Nerić