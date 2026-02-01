DNEVNI HOROSKOP: Vage pronalaze ravnotežu, Škorpije će se konačno opustiti, a ovom znaku nedelja donosi hrabrost da kaže šta mu je na srcu

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za nedelju, 1. februar.

Ovan

Vi osećate potrebu da presečete i kažete ono što dugo držite u sebi. Nedelja donosi hrabrost da budete iskreni, ali vas uči da birate ton. Ne mora svaka istina biti izrečena kao borba. Kada govorite iz srca, dobijate razumevanje.

Bik

Vi se okrećete ljudima koji vas smiruju. Nedelja vam donosi potrebu za bliskošću i osećajem pripadnosti. Ako ste bili emotivno zatvoreni, sada se polako otvarate. Dajte sebi dozvolu da primite.

Blizanci

Vi dobijate uvid koji menja način na koji gledate jednu situaciju. Nedelja vam donosi jasnoću kroz razgovor ili poruku. Obratite pažnju na reči koje čujete – nisu slučajne. Um se smiruje kada prihvatite osećanja.

Rak

Vi prolazite kroz emotivno oslobađanje. Stare rane mogu se ponovo pojaviti, ali ovog puta da bi bile zalečene. Nedelja vas poziva da oprostite – ne zbog drugih, već zbog sopstvenog mira.

Lav

Vi ponovo osećate sopstvenu vrednost. Nedelja donosi potvrdu da ste voljeni i viđeni, čak i kada ćutite. Ovo je dan kada se vraćate sebi bez potrebe za aplauzom. Samopouzdanje raste iznutra.

Devica

Vi se opuštate više nego inače. Nedelja vam pokazuje da ne morate sve analizirati da biste razumeli. Intuicija vam je jača nego što mislite. Kada joj verujete, dolazi olakšanje

Vaga

Vi dolazite do važne odluke u vezi odnosa. Nedelja donosi jasnoću i potrebu za ravnotežom koja ne podrazumeva žrtvu. Birajte sebe bez osećaja krivice.

Škorpija

Vi prolazite kroz duboko emotivno pražnjenje. Nedelja vam donosi mogućnost da pustite ono što vas je dugo držalo. Osećaj olakšanja dolazi kada prestanete da se borite sa sobom.

Strelac

Vi širite perspektivu i povezujete događaje na nov način. Nedelja donosi inspiraciju i nadu. Ono što vam je delovalo kao prepreka, sada postaje lekcija.

Jarac

Vi sebi dozvoljavate odmor bez griže savesti. Nedelja vas podseća da Vaša vrednost nije vezana samo za postignuća. Kada se opustite, energija se prirodno obnavlja.

Vodolija

Vi se povezujete sa dubljim slojem sebe. Nedelja donosi tihe uvide koji imaju dugoročan značaj. Nemojte ih ignorisati – zapisivanje može biti ključ.

Ribe

Vi ste u punoj povezanosti sa sobom. Emocije teku slobodno, ali vas ne preplavljuju. Nedelja je savršena za zatvaranje jednog unutrašnjeg ciklusa i pripremu za novi početak.

Autor: Jovana Nerić