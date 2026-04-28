Promena kakva nije viđena od 1941 godine: 4 znaka očekuje POTPUNI PREOKRET

Uran, planeta tehnologije, inovacije i promena, zgazio je u Blizance, gde je poslednji put boravio 1941. godine. Uranova pozicija u Blizancima najviše će uticati na Blizance, Strelčeve, Ribe i Device.

Tranzit Uran u znaku Blizanaca donosi nagle promene u načinu razmišljanja, komunikacije i svakodnevnih interakcija.

Znanje se menja iz korena

Ovo je energija koja ubrzava protok informacija, budi radoznalost i razbija stare obrasce mišljenja. Kada se Uran nađe u Blizancima, dolazi do svojevrsne mentalne revolucije, ideje postaju nekonvencionalne, razgovori neočekivani, a način na koji učimo i prenosimo znanje menja se iz korena.

Ovaj položaj podstiče potrebu za slobodom u izražavanju i često donosi ljude koji razmišljaju ispred svog vremena. Reči postaju alat promene, a komunikacija dobija pomalo nepredvidivu notu.

Moguće su nagle odluke, iznenadne promene planova, kao i interesovanje za nove tehnologije, medije i načine povezivanja.

Ovo je period kada se rađaju inovativne ideje, ali i kada koncentracija može biti rasuta zbog prevelikog broja informacija.

Uran u Blizancima takođe utiče na odnose sa okolinom, komšilukom, braćom i sestrama, kao i na kraća putovanja. Sve ove oblasti će postati dinamičnije, promenljive i pomalo nestabilne, ali upravo kroz tu nepredvidivost dolazi do oslobađanja i ličnog rasta.

Autor: S.M.