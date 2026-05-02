Ljubavna sreća u maju: Ovi horoskopski znakovi ulaze u period emocija, strasti i novih početaka!

Astrološki tranziti donose promene u ljubavi – neki znakovi će konačno dobiti ono što već dugo čekaju.

Maj je mesec kada se energija prirode budi u punom smislu, a prema astrološkim tumačenjima, to se odražava i na emotivni život. Period između kasnog proleća i početka leta donosi pojačanu potrebu za bliskošću, romantikom i emotivnim povezivanjem, ali neki horoskopski znakovi će posebno osetiti talas ljubavne sreće.

Bikovi su među najvećim favoritima ovog perioda. Kao znak kojim dominira stabilnost i uživanje u životu, Bikovi u maju ulaze u fazu kada se otvaraju nove emotivne prilike. Mnogi će imati šansu za početak ozbiljne veze ili produbljivanje postojećeg odnosa, uz osećaj sigurnosti koji im je izuzetno važan.

Rakovi takođe dobijaju snažan emotivni vetar u leđa. Njihova prirodna senzitivnost i potreba za povezivanjem dolaze do izražaja, pa nije isključeno da upravo u maju dožive neočekivani susret koji može prerasti u nešto ozbiljno. Emocije su pojačane, ali i stabilnije nego ranije.

Vage ulaze u period harmonije i balansiranja odnosa. Za njih maj može doneti razrešenje emotivnih dilema i povratak ravnoteže u ljubavnom životu. Slobodne Vage imaju povećane šanse za nova poznanstva, dok zauzete mogu očekivati jačanje veze kroz bolju komunikaciju.

Ribe i Lavovi takođe se izdvajaju kao znakovi sa pojačanom ljubavnom energijom. Ribe će biti vođene intuicijom i romantičnim impulsima, dok Lavovi ulaze u period šarma i privlačnosti koji im donosi pažnju gde god da se pojave

Zaključak astroloških predviđanja za maj je jasan – emocije se bude, a nekima se smeši i sudbinska ljubav.

Autor: S.Paunović