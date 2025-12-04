Pristaju na mrvice: Horoskopski znakovi s najnižim standardima u ljubavi

Neki horoskopski znakovi ne znaju da prepoznaju sopstvenu vrednost, pa često ulaze u veze koje su daleko ispod onoga što zaslužuju. Umesto da čekaju osobu koja će ih tretirati s poštovanjem, oni se zadovoljavaju mrvicama.

Donosimo četiri znaka sa najnižim standardima u ljubavi, prema astrolozima Collective Worlda.

Vaga

Vage su poznate po tome da u ljudima vide ono najbolje, ali ih ta osobina često skupo košta. Njihovi standardi su preniski jer se fokusiraju na potencijal partnera, a ne na stvarnu osobu ispred sebe. Velikodušne po prirodi, spremne su da oproste gotovo sve ako veruju da neko u suštini ima dobro srce. Ubeđene u moć promene, Vage daju bezbroj drugih prilika, nadajući se da će se partner s vremenom početi ponašati ispravno. Ipak, prava osoba će vas poštovati danas, a ne u nekoj zamišljenoj budućnosti.

Rak

Kada se Rakovi zaljube, to čine celim bićem. Njihova duboka emotivna povezanost razlog je što im standardi padaju – toliko žele da su pronašli „onu pravu“ osobu da ne žele da išta uništi tu iluziju. Spremni su da veruju partneru čak i kada se priče ne poklapaju i intuicija im govori drugačije. Jednostavno, previše žele da veza uspe i odbijaju da razmišljaju o mogućnosti da su izdani ili prevareni.

Devica

Device su po prirodi izuzetno poverljive, što ih čini ranjivima. Sklone su da sve što čuju uzimaju zdravo za gotovo, zaboravljajući da nisu svi ljudi iskreni i transparentni kao one. Neki ljudi su spremni na sve da bi dobili ono što žele – pa čak i da lažu i obećavaju brda i doline. Partner može govoriti ono što želite da čujete samo da bi vas iskoristio. Zato Device moraju pažljivo da posmatraju dela, a ne samo reči. Poklapaju li se priče? Da li je ta osoba zaista dobar partner ili se samo tako predstavlja? Device ne smeju dozvoliti da ih prevare.

Ribe

Ribe su jednostavno „previše dobre“ za svoje dobro. Uvek daju drugu, treću pa i četvrtu priliku, čak i onima koji to nimalo ne zaslužuju. To čine jer ne žele da ispadnu okrutne ili da pretpostave najgore o ljudima. Njihov urođeni optimizam često ih navede da veruju u promenu čak i kada nema dokaza da se partner uopšte trudi. Standardi su im niski jer im je srce preveliko, ali to se može promeniti. Ribe treba da znaju da nije okrutno tražiti ono što zaslužuju niti je okrutno ukloniti iz života ljude koji im ne čine dobro.

Autor: Dalibor Stankov