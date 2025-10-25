Znakovi koji ne trpe manipulaciju: Kad odu, nema povratka!

Dok se neki zapetljaju u emotivne igre, objašnjenja i opravdanja, postoje horoskopski znakovi koji brzo prepoznaju kada nešto više nije dobro za njih.

Umesto da ostanu u odnosu koji ih guši, oni odluče da odu. Ne viču, ne optužuju i ne troše energiju – samo se okrenu i nestanu.

Škorpija

Škorpija ima izoštren radar za laži i manipulaciju. Kada prepozna izdaju ili prevaru, kraj je trenutan. Ne daje drugu šansu jer zna koliko bola može doći iz istog izvora. Njegov prekid nije impulzivan, već konačan. I kada jednom ode – retko se vraća.

Vodolija

Vodolija ne toleriše emotivno ucenjivanje. Ako oseti da ga neko pokušava kontrolisati, brzo se udaljava. Ne zato što ne mari, već zato što zna koliko mu je sloboda važna. Njegov odlazak često zbuni druge jer je tih, ali u toj tišini leži odlučnost.

Jarac

Jarac ceni svoj mir i ne dozvoljava da mu ga drugi narušavaju. Ako oseti da mu neko crpi energiju, postaje distanciran, hladan i racionalan. Ne ulazi u rasprave – samo zatvori vrata i nastavi dalje. Za njega je to oblik zaštite, a ne osveta.

Autor: Dalibor Stankov