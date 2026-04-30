SUDBINSKI VODIČ ZA MAJ: Otkrijte koji je vaš najsrećniji dan u mesecu – zvezde su konačno na vašoj strani!

Maj donosi lakšu, topliju i optimističniju energiju, a mnogi će upravo ovog meseca osetiti da se stvari napokon pomeraju s mrtve tačke. Ljubav, posao, novac i lični razvoj biće u fokusu, ali svaki horoskopski znak imaće svoje posebno vreme za uspeh.

Astrologija otkriva koji su najsrećniji datumi u maju za svaki znak – idealni za važne poteze, razgovore ili nove početke:

Ovan – 9. maj: Samopouzdanje raste, a energija je na vrhuncu. Idealan trenutak za poslovne pregovore i hrabre odluke koje ste dugo odlagali.

Bik – 15. maj: Sezona Bika donosi snagu, posebno za novac i stabilnost. Očekujte dobre vesti u vezi sa finansijama ili ljubavnim odnosima.

Blizanci – 21. maj: Ulazak u vašu sezonu otvara novo poglavlje. Sjajan dan za nova poznanstva, društvene kontakte i velike planove.

Rak – 12. maj: Donosi emotivnu jasnoću i unutrašnji mir. Porodična i ljubavna pitanja koja su vas mučila konačno će se rešiti.

Lav – 18. maj: Reflektori su na vama! Odličan dan za javne nastupe, razgovore za posao i situacije u kojima želite da zablistate i dobijete priznanje.

Devica – 10. maj: Praktičnost donosi konkretne rezultate. Idealan datum za rešavanje papirologije, finansija i organizaciju života.

Vaga – 24. maj: Romantična energija je u vazduhu. Ljubavni odnosi cvetaju, a slobodne Vage mogle bi upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Škorpija – 14. maj: Intuicija je nikad jača. Odličan trenutak za donošenje važnih privatnih odluka i definitivno završavanje starih priča.

Strelac – 27. maj: Budi se avanturistički duh. Ovaj datum donosi želju za putovanjima i promenom, a moguća je i neočekivana poslovna prilika.

Jarac – 16. maj: Trud se isplaćuje! Jedan od najboljih dana u mesecu za karijeru i važne finansijske odluke. Sve na čemu ste radili daje rezultate.

Vodolija – 22. maj: Inspiracija i kreativnost su na vrhuncu. Ako planirate novi projekat, upravo tada ćete dobiti najbolju ideju ili podršku prave osobe.

Ribe – 11. maj: Emocije i srce dolaze u prvi plan. Idealno vreme za pomirenja, emotivne razgovore i unutrašnji mir koji ste dugo tražili.

Autor: D.S.