Jupiter ulazi u Lava: Od 30. juna jedan znak ostvaruje svoj najveći san

Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, ulazi u Lava 30. juna, gde je posledni put boravio pre 12 godina, a zadržaće se tu do 26. jula 2027. godine.

Jupiter u Lavu donosi ekspanziju kroz lični izraz, hrabrost i potrebu da se živi život punim srcem. Ovo je pozicija koja naglašava veru u sebe, ali i duboku potrebu da se bude viđen, priznat i cenjen.

Jupiter u Lavu doneće veiku sreću za Lavove, koji će najsnažnije osetiti njegov uticaj. Lavovi će imati godinu dana vremena da ostvare svoje snove na koje su čekali 12 godina.

Zarazan optimizam i vođstvo

Osobe sa ovim položajem često imaju prirodan dar za scenu, vođstvo ili bilo koji vid kreativnog izražavanja, jer u sebi nose snažan osećaj da su rođene za nešto veliko. Njihov optimizam je zarazan, a energija topla i inspirativna, zbog čega lako privlače pažnju i simpatije drugih ljudi.

Ponos i priznanje

Jupiter ovde širi osobine Lava, samopouzdanje, ponos, dostojanstvo i velikodušnost. Takve osobe vole da daruju, da obraduju druge i da budu zaštitnici onih koje vole.

Njihovo srce je veliko, često i veće nego što je realno održivo, pa mogu davati više nego što dobijaju. Ipak, duboko u sebi očekuju priznanje za sve što čine, jer im je važno da njihova vrednost bude primećena. Ako to izostane, mogu da osećaju razočaranje ili povređeni ego.

Lideri

Ovo je i položaj sreće kroz ljubav, decu, umetnost, zabavu i sve što nosi element radosti i igre. Jupiter u Lavu voli život kao pozornicu, mesto gde se stvara, voli i slavi postojanje.

Ljudi sa ovim položajem često imaju talenat za motivaciju drugih, jer veruju u potencijal, kako svoj, tako i tuđi. Mogu da budu odlični lideri upravo zato što inspirišu, a ne zato što nameću autoritet.

Potreba za dominacijom i preuveličavanje

Sa druge strane, izazov ovog položaja leži u balansu između zdravog samopouzdanja i preteranog ega. Ako se energija ne koristi svesno, može da dovede do potrebe za dominacijom, dramatizacijom ili stalnim traženjem pažnje. Takođe, postoji sklonost ka preuveličavanju sopstvenih mogućnosti ili ka rizicima vođenim osećajem nepobedivosti.

Kada je Jupiter u Lavu u svom punom potencijalu, on donosi plemenitost, hrabrost i sposobnost da se život živi sa strašću i verom.

Autor: A.A.