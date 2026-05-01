Ovim znacima stižu pare: U maju se sve menja iz korena, sudbina im puni džepove

Maj donosi retku priliku za finansijski napredak, naročito za Lavove i Strelčeve. Oni koji su do sada strpljivo čekali sada treba da pređu u akciju, jer im se otvaraju vrata koja se ne ukazuju često.

Dok neki propuštaju šanse, ova dva znaka ulaze u period u kom novac i poslovne prilike dolaze iz neočekivanih izvora. Zastoji u pregovorima počinju da se rešavaju, stare investicije konačno daju rezultate, a čak i dugovanja koja su delovala izgubljeno mogu krenuti u pozitivnom smeru.

Finansijski procvat znači period kada se trud i želje konačno pretvaraju u konkretne rezultate - više novca, bolje poslovne prilike i osećaj stabilnosti koji ide uz to. To je faza u kojoj se stvari poklapaju i donose vidljive koristi.

Lav

Za Lavove, maj donosi priliku da naplate svoj rad i zalaganje. Mogu očekivati priznanje, napredak u karijeri ili značajnu poslovnu ponudu. Suština je da ne pristaju na kompromise koji umanjuju njihovu vrednost.

Strelac

Strelčevi, s druge strane, napredak pronalaze kroz nove kontakte i šire okruženje. Moguće su prilike povezane sa inostranstvom ili saradnjom sa ljudima koje tek upoznaju, a koje im otvaraju vrata ka većoj zaradi.

Ako ne pripadate ovim znacima, to ne znači da ste isključeni. Možete imati koristi kroz saradnju s ljudima koji jesu u ovom „talasu“ - posebno kroz zajedničke projekte i razmenu ideja. Pratite gde oni ulažu energiju i kako donose odluke, jer to može biti dobar pokazatelj gde se kriju prilike i za vas.

Autor: Marija Radić