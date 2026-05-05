Dnevni horoskop: Ovnovi se osećaju zapostavljeno, a ONI treba da se paze zlonamernih ljudi

Dnevni horoskop za 5. maj sa sobom nosi malo napetiju energiju. Pojedine pripadnike Zodijaka čekaju rasprave sa voljenima, a neki horoskopski znaci osećaće se zapostavljeno. Pogledajte šta čeka vaš horoskopski znak.

OVAN

Naporan rad i trud će vam se isplatiti. Nemojte odustajati od svojih principa i pokažite da ste spremni da napredujete. Voljena osoba bi trebalo da pokaže malo više razumevanja. Osećate se zapostavljeno. Povedite računa o zubima.

BIK

Moguće je da se nalazite pod pritiskom i da u poslovnom okruženju doživljavate različite stresove. Skloni ste svađama s partnerom. Postoji dosta toga što vam u trenutnoj vezi ne prija. Moguća je glavobolja.

BLIZANCI

Vaša napetost i nedostatak koncentracije mogli bi da vam donesu neke manje probleme na polju posla. Dopada vam se osoba koju ste upoznali u svom bliskom okruženju. Spremni ste da napravite prvi korak. Problemi s cirkulacijom.

RAK

Mogli biste dobiti ponudu za nov poslovni projekat koji će vam biti veoma značajan. Očekuje vas flert sa osobom koja će vam ubrzo pokazati svoje konkretne namere. Osećate se veoma dobro.

LAV

Pruža vam se prilika da donesete odluku o početku posla u saradnji s nekom novom osobom. Imate dobru situaciju na polju ljubavi. Možete očekivati da će vam voljena osoba biti maksimalno posvećena. Odlično se osećate.

DEVICA

Nije preterano povoljan dan za vas. Suzdržite se od naglih odluka i većih promena na poslovnom polju. Možete očekivati zanimljivu komunikaciju sa osobom do koje vam je stalo. Sve više se zbližavate. Moguća je vrtoglavica.

VAGA

Skloni ste pravljenju grešaka i nije vam nimalo lako da na poslovnom polju postignete stabilnost. Naglo se menja odnos između vas i voljene osobe. Očekuje vas razočaranje na ljubavnom polju. Mogući su srčani problemi.

ŠKORPIJA

Imate utisak da vaš odnos s nadređenima ne ide u dobrom smeru i da vam se poslovni putevi polako razdvajaju. Ukoliko ste u braku, očekuje vas period koji može da vam donese stabilizaciju u odnosu s partnerom. Problemi sa stomakom.

STRELAC

Ne donosite važne odluke na poslu i potrudite se da ne ulazite ni u kakve konflikte sa saradnicima. Glasine koje kruže bi mogle da vam donesu neke probleme u emotivnoj vezi. Mogući su problemi s grlom.

JARAC

Iako vam se ukazuje nova poslovna prilika, vi ćete je odbiti jer niste zadovoljni ponudom koju ste dobili. Voljena osoba će vam pokazati koliko joj je stalo do vas. Ovo je period povoljan za ljubav. Apetit vam je naglašen.

VODOLIJA

Nije preterano povoljan dan za posao, pa može biti turbulencija i rasprava s kolegama. Spremni ste da s voljenom osobom napravite konkretan plan o zajedničkoj budućnosti. Muče vas česte glavobolje.

RIBE

Čuvajte se zlonamernih ljudi kojima ste okruženi na poslu. Dosta toga vam ne ide u prilog. Osoba koja vam se dopada takođe pokazuje interesovanje. Mogući su zdravstveni problemi zbog stresa.

Autor: Marija Radić