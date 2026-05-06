APRILSKI vs. MAJSKI BIKOVI: Isti znak, a potpuno drugačiji karakteri – evo ko je tvrdoglaviji, a ko nežniji!

U sezoni Bika otkrivamo nijanse koje prave ogromnu razliku – datum rođenja menja sve!

Nalazimo se u sezoni Bika, periodu kada dominiraju stabilnost, uživanje i snažna volja, ali mnogi ne znaju da nisu svi Bikovi isti. Iako pripadaju istom horoskopskom znaku, razlika između aprilskih i majskih Bikova može biti iznenađujuće velika. Datum rođenja unutar znaka itekako utiče na temperament, način razmišljanja i odnos prema svetu.

Aprilski Bikovi, rođeni na samom početku znaka, često nose energiju Ovna koji im prethodi. To ih čini impulsivnijim, direktnijim i spremnijim na akciju nego njihove majske kolege. Oni su borci – ne odustaju lako i često su glasniji u izražavanju svojih stavova. Njihova dobra strana je hrabrost i inicijativa, dok im je mana brzopletost i povremena tvrdoglavost koja prelazi u inat.

S druge strane, majski Bikovi su oličenje pravog, čistog Bika – smireni, strpljivi i izrazito fokusirani na sigurnost i komfor. Njima nije problem da čekaju pravu priliku, a odluke donose promišljeno i bez žurbe. Njihova najveća prednost je stabilnost i pouzdanost, ali umeju da budu previše pasivni i otporni na promene, čak i kada su one neophodne.

Kada je reč o emocijama, aprilski Bikovi vole intenzivno i brzo ulaze u odnose, dok majski Bikovi grade ljubav polako, ali duboko i dugotrajno. Dok prvi mogu da plane i isto tako brzo se ohlade, drugi su verni i dosledni, ali im treba više vremena da pokažu osećanja.

Zaključak je jasan – iako dele isti znak, aprilski i majski Bikovi predstavljaju dve različite energije. Jedni pokreću stvari, drugi ih stabilizuju. Idealna kombinacija? Upravo spoj ove dve strane – jer kada se udruže, dobijate i snagu i izdržljivost, i akciju i mudrost.

Autor: S.Paunović