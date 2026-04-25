NJIMA STIŽE NOVAC: Evo ko će dobiti pare do 2. maja, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Nalazimo se u sezoni Bika, a položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 2. maja.

Uran izlazi iz Bika (26. april) nakon sedam godina, što znači da konačno stiže finansijska stabilizacija. Mnogo je bolji period godine za bilo kakva ulaganja.

Znakovi kao što su Bikovi, Blizanci, Ovnovi i Strelčevi mogu da zarade veći novac do 2. maja.

BIK

Sezona vašeg znaka vam donosi veliki novac i poklone. Dobićete vredne stvari koje će vam značiti više nego novac.

BLIZANCI

Venera u vašem znaku donosi vam bolju zaradu. Jednostavno će se novac lepiti za vas.

OVAN

Sezona Bika je odlična za povećanje plate, podizanje kredita ili sigurna ulaganja. Imaćete uspešne finansijske transakcije.

STRELAC

Planete u Ovnu vas teraju da se pokrenete i hobi pretvorite u biznis. To u ovom periodu može da ima smisla.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Lav.

Merkur ulazi u Bika i menja sve: Ova 3 znaka ulaze u period blaženstva do 17. maja

Autor: Marija Radić

