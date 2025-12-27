Za ova 4 znaka stiže NOVAC: Evo ko će dobiti pare do 3. januara, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Nalazimo se u sezoni Jarca, a položaj planeta će pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 3. januara.

Sezona Jarca podrazumeva fokus na planiranje i organizaciju, tako da je dobar period za štednju ali i pametna ulaganja.

Znakovi kao što su Strelčevi, Blizanci, Jarčevi i Škorpije imaju mogućnost da zarade veliki novac do 3. januara.

STRELAC

Naglašeno drugo polje podrazumeva poboljšanje finansijske situacije i veliku zaradu. Možete lako da dobijete novac iz više izvora.

BLIZANCI

Jupiter u Raku može da vam donese profit kroz porodični biznis. Bilo kakav partnerski posao u ovom periodu može da vam se isplati.

JARAC

Sezona vašeg znaka donosi vam obilje i radost, tako da ćete biti zadovoljni finansijskom situacijom na početku Nove 2026. godine.

ŠKORPIJA

Jupiter u dobrim aspektima donosi vam zaradu iz inostranstva. Mogućnost dobijanja nove poslovne šanse koja uključuje saradnju sa inostranom firmom.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Devica.

Autor: Marija Radić