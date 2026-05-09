ČETIRI HOROSKOPSKA ZNAKA ULAZE U PERIOD LUDOG BOGATSTVA: Gaze ka milionima - stiže sudbinski DŽEKPOT

Pun Mesec ovog maja doneo je snažnu energiju promena, ali za Bikove, Device, Strelčeve i Ribe ona će se najviše osetiti kroz novac.

Nekima stiže dugo čekana isplata, drugima nova poslovna prilika, a jedan znak mogao bi da ima ozbiljnu sreću u igrama na sreću.

Astrolozi tvrde da ovaj lunarni ciklus otvara period u kojem se finansijske situacije rešavaju mnogo brže nego inače.

Bik

Bikovi bi u narednim danima mogli da odahnu jer im stiže novac koji je dugo bio "zaglavljan". Moguća je isplata starog duga, honorara, zaostalog novca ili rešavanje finansijske situacije koja vas opterećuje mesecima.

Period kada je Pun Mesec vam donosi priliku da konačno dobijete ono što vam pripada. Važno je samo da ovog puta ne pristajete na kompromise i polovična rešenja.

Strelac

Ako postoji znak kome astrologija sada daje zeleno svetlo za igre na sreću, onda je to Strelac.

Aktivirano je vaše polje iznenadnih dobitaka, pa astrolozi savetuju da okušate sreću - ali bez preterivanja. Dovoljan je jedan tiket, simboličan ulog ili neka nagradna igra.

Devica

Device bi mogle da dobiju drugu šansu za posao ili saradnju koju su ranije odbile.

Osoba ili kompanija koja vam se već obraćala sada se vraća sa mnogo boljom ponudom. Pun Mesec vam ne donosi novac kroz iznenadni dobitak, već kroz ozbiljniji dogovor koji može stabilizovati finansije.

Ipak, savet je da pažljivo pročitate svaki detalj ugovora pre nego što bilo šta potpišete.

Ribe

Ribe bi konačno mogle da shvate da ono što rade "iz ljubavi" zapravo može doneti ozbiljan novac. Pisanje, šminkanje, pravljenje kolača, kreativni rad, fotografija ili neki talenat koji dugo potiskujete sada dolazi u prvi plan.

Pun Mesec vam otvara mogućnost da od malog hobija napravite dodatni posao ili čak potpuno novi izvor prihoda.

Autor: Iva Besarabić