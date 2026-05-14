MUŠKARCI U OVIM HOROSKOPSKIM ZNAKOVIMA IMAJU NAJVEĆI EGO: Odbijanje teško praštaju i još teže zaboravljaju!

Kada im povredite sujetu, reakcije mogu biti burne – od hladnog povlačenja do potrebe da dokažu svoju vrednost.

Dok neki muškarci lako prihvataju poraz i nastavljaju dalje bez mnogo drame, postoje horoskopski znakovi kojima odbijanje posebno teško pada. Astolozi tvrde da pojedini muškarci imaju izrazito naglašen ego i veliku potrebu za potvrdom, zbog čega emotivne neuspehe doživljavaju veoma lično.

Lav se gotovo uvek nalazi na vrhu liste kada je reč o ponosu i sujeti. Muškarci rođeni u ovom znaku vole pažnju, divljenje i osećaj da su posebni. Kada ih neko odbije, to ne doživljavaju samo kao kraj simpatije, već kao udar na sopstvenu vrednost. Iako će spolja pokušati da deluju samouvereno, istina je da ih povređena sujeta dugo prati.

Škorpije takođe veoma teško podnose odbijanje, ali to retko pokazuju otvoreno. Njihov ego je duboko povezan sa kontrolom i osećajem moći, pa ih emotivni poraz može ozbiljno pogoditi. Umesto da priznaju da su povređeni, često se povlače, postaju hladni ili pokušavaju da dokažu da im nije stalo, iako ih situacija iznutra veoma pogađa.

Ovan je poznat po snažnom karakteru i potrebi da uvek bude prvi. Muškarci u ovom znaku ne vole da gube ni u ljubavi ni u životu, pa odbijanje često doživljavaju kao izazov svom ponosu. Upravo zato umeju da budu uporni čak i kada je jasno da druga strana nije zainteresovana, jer teško prihvataju da nisu dobili ono što žele.

Jarčevi možda deluju hladno i racionalno, ali i oni veoma teško podnose emotivni neuspeh. Njihov ego zasniva se na osećaju kontrole i uspeha, pa ih odbijanje često tera da preispituju sebe više nego što će ikada priznati. Zbog toga mogu postati distancirani i potpuno se posvetiti poslu ili drugim ambicijama kako bi sakrili razočaranje.

Ipak, astrolozi naglašavaju da ego nije nužno loša osobina. Kod ovih znakova on često dolazi zajedno sa velikim samopouzdanjem, harizmom i željom da budu najbolji. Problem nastaje onda kada povređena sujeta postane važnija od iskrenih emocija i sposobnosti da prihvate da odbijanje ponekad nema veze sa njihovom vrednošću.

Autor: S.Paunović