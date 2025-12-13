AKTUELNO

'Podstiče linč na Dragana J. Vučićevića' Ministarstvo informisanja i telekomunikacija osudilo izjave Branimira Nestorovića

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandalozna izjava izazvala burne reakcije.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija najoštrije je osudilo izjavu profesora dr Branimira Nestorovića, koji je u javnom nastupu izrekao pretnje glavnom i odgovornom uredniku „Informera“ Draganu J. Vučićeviću, rekavši da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić „trebalo da zakolje Vučićevića“.

Saopštenje Ministarstva

U saopštenju Ministarstva navodi se da ovakva izjava predstavlja direktan poziv na nasilje i nedopustivu pretnju po život i fizički integritet Dragana J. Vučićevića:

„Ono što je profesor Nestorović izrekao direktno šteti i podstiče atmosferu straha i linča u kojoj novinari ne mogu profesionalno i slobodno da obavljaju svoj posao. Tražimo hitnu reakciju svih nadležnih službi, jer je ovakav govor mržnje potpuno neprihvatljiv u javnom diskursu.“

Izjava Branimira Nestorovića izazvala je snažnu osudu i otvorila pitanje granica javnog govora, posebno kada je reč o pretnjama novinarima. Ministarstvo je naglasilo da će insistirati na reakciji nadležnih institucija kako bi se sprečilo dalje podsticanje nasilja i ugrožavanje slobode medija.

Autor: Dalibor Stankov

