Žene po horoskopu koje intuitivno čitaju ljude i retko greše u proceni: Njihov osećaj za ljude je neverovatan!

Ovi horoskopski znaci odmah prepoznaju laž, manipulaciju i skrivene namere.

Neke žene jednostavno imaju neverovatnu sposobnost da pročitaju osobu čim je upoznaju. Dovoljan im je pogled, nekoliko rečenica ili način ponašanja da procene da li nekome mogu da veruju. Astrologija tvrdi da su određeni horoskopski znaci posebno intuitivni i da retko greše kada je reč o ljudima i njihovim pravim namerama.

Žene rođene u znaku Škorpije važe za apsolutne kraljice intuicije. One primećuju detalje koje drugi ignorišu i veoma teško im je sakriti emocije ili neiskrenost. Škorpije često osete kada ih neko laže, čak i kada nemaju konkretan dokaz. Upravo zbog toga retko dopuštaju ljudima da im se potpuno približe dok ne steknu poverenje.

Rakovi su poznati po izraženoj emotivnoj inteligenciji i neverovatnoj sposobnosti da osete tuđe raspoloženje. Žene u ovom znaku često intuitivno znaju kada neko prolazi kroz težak period ili krije emocije iza osmeha. Njihova empatija je ogromna, ali upravo zbog toga brzo prepoznaju i kada neko pokušava da manipuliše njihovim osećanjima.

Ribe se smatraju jednim od najintuitivnijih znakova Zodijaka. Žene rođene u ovom znaku veoma lako čitaju energiju ljudi oko sebe i često imaju jak unutrašnji osećaj koji ih retko prevari. Mnogi tvrde da Ribe jednostavno znaju kada nešto nije u redu, čak i pre nego što se problem pojavi.

Device možda deluju hladnije i racionalnije od ostalih znakova, ali upravo njihova analitičnost čini ih odličnim proceniteljima karaktera. One obraćaju pažnju na sitnice, ponašanje, govor tela i nedoslednosti u pričama drugih ljudi. Kada Devica stekne loš utisak o nekome, retko se kasnije pokaže da je pogrešila.

Iako astrologija nije nauka, mnogi veruju da pojedini horoskopski znaci zaista imaju izraženiju intuiciju od drugih. Bilo da je reč o emocijama, iskustvu ili urođenom osećaju za ljude, ove žene često uspevaju da prepoznaju istinu mnogo pre svih ostalih.

Autor: S.Paunović