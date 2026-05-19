Kod njih sve mora da bude pod kontrolom: Ovi horoskopski znakovi teško prepuštaju stvari slučaju u ljubavi

Astrolozi naglašavaju da potreba za kontrolom ne mora nužno biti loša osobina

Dok neki ljudi u vezama uživaju u spontanosti i opuštenom odnosu, postoje i oni koji vole da drže konce u svojim rukama. Astrologija tvrdi da pojedini horoskopski znaci imaju izraženiju potrebu za kontrolom, sigurnošću i jasnim pravilima u ljubavi, zbog čega često žele da znaju svaki detalj partnerovog života.

Škorpija se gotovo uvek nalazi na vrhu liste kada je reč o kontroli u vezama. Osobe rođene u ovom znaku veoma su strastvene, ali i posesivne kada im je stalo do nekoga. Teško podnose tajne, neizvesnost i osećaj da nemaju potpun uvid u partnerove emocije. Iako njihova potreba za kontrolom često dolazi iz straha od izdaje, partneri ponekad mogu imati osećaj da su pod stalnim skeniranjem.

Lavovi vole da budu dominantni i da imaju glavnu reč u vezi. Oni uživaju u pažnji, ali isto tako očekuju lojalnost i poštovanje partnera. Kada osete da gube kontrolu nad odnosom, mogu postati vrlo zahtevni i dramatični. Ipak, iza njihove potrebe za dominacijom često se krije želja da zaštite vezu i osobu koju vole.

Device kontrolišu stvari na potpuno drugačiji način. One nisu impulsivne ni dramatične, ali vole red, organizaciju i jasna pravila. Žene i muškarci rođeni u ovom znaku često analiziraju svaki detalj veze i teško se opuštaju kada stvari nisu onakve kakve su zamislili. Njihova kontrola uglavnom dolazi kroz savetovanje, planiranje i stalnu potrebu da poprave situaciju.

Jarčevi su poznati po tome da ozbiljno pristupaju ljubavi i retko prepuštaju emocije slučaju. Oni vole stabilnost, sigurnost i odnose koji imaju jasnu budućnost. Kada osete da partner nije dovoljno posvećen ili odgovoran, mogu pokušati da preuzmu potpunu kontrolu nad odnosom kako bi sve funkcionisalo po njihovim pravilima.

Ipak, astrolozi naglašavaju da potreba za kontrolom ne mora nužno biti loša osobina. Kada postoji poverenje i dobra komunikacija, čak i najdominantniji znakovi mogu imati zdrave i stabilne veze. Problem nastaje tek onda kada kontrola preraste u ljubomoru, posesivnost i gušenje partnerove slobode.

Autor: S.Paunović