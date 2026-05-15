Mlad mesec u Biku najviše utiče na 3 horoskopska znaka: Napokon će ostvariti ciljeve o kojima su maštali

Mlad mesec u Biku 16. maja spaja sunce i mesec u vrednom i pomalo popustljivom znaku Bika, nudeći savršenu kombinaciju fokusa i želje koja može pokrenuti vaše prolećne ciljeve u ostvarenje. Ovo je superprilika da postavite temelje svojih akcija u budućnosti, pogotovo ako ste među znakovima na koje će mlad mesec uticati najviše.

Ovo je pravo vreme da se izrade planovi korak po korak i uspostave neke nove veze, bilo društvene ili emocionalne. Svu ovu energiju pozitivno podržava obilna planeta Jupiter, koja u vreme ove lunacije pravi slatki sekstil sa Suncem, Mesecom i Merkurom.

Ovo posipa malo dobre energije preko svakog vašeg poteza, donoseći dodatni podsticaj magije koji može pomoći da vaše ideje u nastajanju počnu da se ukorenjuju u stvarnosti. Pogledajte na koja 3 horoskopska znaka će mlad mesec u Biku najviše uticati:

Bik

Ako je ikada postojao mlad mesec koji bi okrenuo novi list i otelotvorio novu verziju sebe, ovo je taj. Sve ideje koje su vam se nedavno javile, kao i veze koje ste uspostavili, počinju da se sklapaju, pomažući vam da vidite put napred koji je uzbudljiv — ali što je najvažnije, onaj koji je više u skladu sa najnovijom verzijom vas samih. Znate kako da uložite naporan rad u nešto, ali trenutno je to sve baš onako kako ste želeli. Dozvolite svojim željama, ciljevima i vizijama da budu prioritet i postupajte u skladu sa tim.

Lav

Lavovi su stvoreni da sijaju, a pod ovim mladim mesecom nećete želeti da smanje svoj sjaj ni zbog koga. Ova lunacija pogađa vašu zonu karijere, ističući vaše najambicioznije profesionalne ciljeve. Možete stići do vrha praktično svake planine ako se polako i postojano probijate tamo. Izgradite svoj put do mesta gde želite da budete u svojoj karijeri tako što ćete staviti jednu nogu ispred druge. Ako danas započnete svoje putovanje, sutra ćete biti mnogo bliži svom odredištu.

Škorpija

Ovaj mlad mesec vas uči ne samo da možete da verujete drugim ljudima da će vam čuvati leđa, već možete da idete i korak i dalje i stvorite nešto još moćnije kad to radite zajedno s nekim do kog vam je stalo. Sada je pravo vreme da podignete posvećenost u postojećoj vezi na viši nivo ili možda da uplovite u novu vezu sa nekim drugim.

pročitajte još Ciklon donosi JESEN usred maja: OVE delove Srbije očekuju veoma obilne padavine

Autor: Marija Radić