DNEVNI HOROSKOP: Vage mogu da očekuju sasvim neobičan dan, Škorpije se bore za naklonost partnera, a njih čeka iznenađenje

Horoskop za 16. maj kaže kako će Vodolija doživeti otkrovenje, dok će njima biti sasvim neobičan dan

Ovan

Posao: Povoljan je dan za finansijske odluke— novi ciklus koji je upravo počeo donosi svežinu i originalnost u materijalnoj sferi. Moguće je iznenađujuće dobra finansijska informacija ili neočekivana ponuda.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati topao i harmoničan dan — šarm i privlačnost su na visokom nivou, a partner će to svakako osetiti. Slobodni Ovnovi imaju dobar potencijal za poznanstvo koje počinje kroz zajednički praktični kontekst — neko ko deli slične životne vrednosti.

Zdravlje: Odlično.

Bik

Posao: Ovo je vaš dan — novi ciklus koji je upravo otvoren direktno u vašem znaku donosi snažan impuls za sve što pokrenete danas. Sve što zasejete sada ima potencijal da raste narednih šest meseci. Iznenađujuće ideje i neočekivani kontakti mogu promeniti smer nekog projekta na bolje.

Ljubav: Oni u braku ili dugoj vezii mogu očekivati posebno topao i blizak dan — optimistična energija nosi osećaj zahvalnosti i nežnosti prema osobi pored sebe. Slobodnim Bikovima subota donosi izvanredan potencijal za susret koji nije slučajan — osoba koja se pojavi danas može biti tu iz razloga koji će vremenom postati jasni.

Zdravlje: Odlično.

Blizanci

Posao: Dan je povoljan za tihi rad i pripremu iza kulisa — intuicija će biti oštra i ono što osmislite danas imaće pravu osnovu. Iznenađujuća informacija koja stiže diskretno može biti dragocena za dalje planiranje.

Ljubav: Parovi mogu očekivati miran i intiman dan — ne nužno uzbudljiv, ali topao i blizak na tih način koji ponekad vredi više od svake romantike. Slobodni Blizanci danas su više introspektivni nego okrenuti prema van — i to je u redu, pravi trenutak dolazi uskoro.

Zdravlje: Odlično — iskoristite subotu za odmor i punjenje baterija.

Rak

Posao: Mreža poznanstava donosi povoljne vijesti — razgovor sa prijateljem ili osobom iz zajedničkog kruga može vam otvoriti zanimljivu poslovnu mogućnost. Optimizam u socijalnoj sferi je visok i pregovori mogu teći lako.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati lep dan u društvu — zajednički izlazak, večera sa prijateljima ili spontana aktivnost donosi radost i ojačava osećaj zajedništva sa partnerom. Slobodnim Rakovima subota je povoljna za novo poznanstvo kroz prijateljevski krug — neko ko se pojavljuje kao zajednički poznanik može biti mnogo zanimljiviji nego što se na prvi pogled čini.

Zdravlje: Odlično.

Lav

Posao: Karijera vam je u povoljnom svetlu — novi impuls u profesionalnoj sferi donosi svežinu i originalnost. Iznenađujuća poslovna informacija ili neočekivani kontakt može vam otvoriti novo poglavlje u profesionalnom razvoju.

Ljubav: Parovima subota donosi romantičan i uzbudljiv ton — privlačnost između partnera je pojačana, a spontani gest ili iznenađenje može učiniti ovaj dan nezaboravnim. Slobodnim Lavovima dan je posebno povoljan — visok šarm i privlačnost čine vas neodoljivo primamljivim, a susret koji se dogodi u neformalnom okruženju može se pokazati kao nešto više.

Zdravlje: Odlično.

Devica

Posao: Širi horizont dolazi u fokus — moguća je iznenađujuća informacija vezana za edukaciju, saradnju sa inostranstvom ili dugoročne planove. Mentalna jasnoća i originalnost u razmišljanju uneće vam svežinu u pristupu nekom problemu koji dugo traje.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati razgovor o zajedničkim planovima i budućnosti koji teče optimistično i konstruktivno —povoljan je dan da se postave novi zajednički ciljevi. Slobodne Device imaju potencijal za susret koji počinje kroz intelektualni razgovor, a osoba koja može da vam privuče pažnju dolazi iz drugačijeg kulturnog ili obrazovnog konteksta.

Zdravlje: Odlično.

Vaga

Posao: Zajednički finansijski dogovori ili pitanja vezana za zajedničke resurse mogu se danas krenuti u pravom smeru — svežina i optimizam otvaraju vrata razgovorima koji su dugo čekali. Iznenađujuća informacija u toj sferi moguća je tokom popodneva.

Ljubav: U braku ili dugoj vezii možete očekivati intiman i dubok dan — novi ciklus koji se otvara donosi priliku da obnovite osećaj bliskosti i zajedništva na dubljoj razini. Slobodnim Vagama subota nije idealna za nova poznanstva — energija je usmerena više ka unutra.

Zdravlje: Odlično.

Škorpija

Posao: Komunikacija sa poslovnim partnerom ili saradnikom biće izuzetno jasna i plodna — iznenađujuća ideja ili neočekivani predlog može potpuno promeniti tok nekog projekta. Dobar je dan za formalizovanje nekog dogovora.

Ljubav: Parovi mogu očekivati uzbudljiv i iznenađujući dan — partner može uraditi ili reći nešto što će vas prijatno iznenaditi i podsetiti vas zašto ste zajedno. Slobodnim Škorpijama subota donosi jak potencijal za susret — osoba koja može da se pojavi delovaće misteriozno i privlačno od prvog trenutka, a razgovor koji otpočnete može da teče kao da se poznajete godinama.

Zdravlje: Odlično.



Strelac

Posao: Svakodnevni rad donosi svežinu i originalnost — iznenađujuće rešenje problema koji je dugo trajao može se ukazati danas. Povoljan je dan za uvođenje novih radnih metoda i reorganizaciju rutine.

Ljubav: Oni u vezama mogu očekivati prijatan i lagan dan — ne posebno dramatičan, ali topao i pun sitnih lepih momenata koji jačaju vezu. Slobodnim Strelčevima dan donosi potencijal za poznanstvo u svakodnevnom okruženju — teretana, kafić, prodavnica — osoba koja se može pojaviti delovaće živahno i pozitivno, i privući će vas svojom energijom.

Zdravlje: Odlično.

Jarac

Posao: Kreativni projekti i lični izraz biće u fokusu — novi ciklus donosi svežinu i originalnost u kreativnoj sferi. Iznenađujuća ideja koja se javi tokom subote može biti vredna zapisivanja.

Ljubav: Parovi mogu očekivati romantičan i uzbudljiv dan — privlačnost između partnera je pojačana, a zajednička aktivnost koja donosi radost i smeh učvršćuje odnos. Slobodnim Jarčevima dan je povoljan za novo poznanstvo kroz kreativno ili kulturno okruženje — osoba koja vam može privući pažnju može da ima stabilan i pouzdan karakter i da vas odmah pridobije.

Zdravlje: Odlično.

Vodolija

Posao: Kućna ili administrativna pitanja mogu biti aktuelna — novi impuls donosi svežinu i originalnost u rešavanju dugoročnih porodičnih ili stambenih pitanja. Iznenađujuća informacija vezana za dom ili porodicu moguća je tokom dana.

Ljubav: Oni u braku ili dugoj vezii mogu očekivati miran i topao dan kod kuće — zajednička aktivnost u domu, kuvanje, sređivanje prostora ili jednostavno vreme provedeno zajedno doneće vami osećaj stabilnosti i sigurnosti. Slobodnim Vodoljama dan je povoljan za razgovor sa osobom koju već poznaju ali u kojoj tek sada vide nešto više.

Zdravlje: Odlično.

Ribe

Posao: Komunikacija u neposrednom okruženju donosi iznenađenja — neočekivana poruka ili razgovor sa bliskom osobom može vam otvoriti novu mogućnost. Originalne ideje koje se jave u razgovoru vredne su pažnje.

Ljubav: Parovi mogu očekivati lep i komunikativan dan — razgovor može da teče lako i otvoreno, a nešto što se kaže može ojačati osećaj bliskosti i razumevanja. Slobodnim Ribama subota donosi potencijal za poznanstvo kroz bliski krug — neko iz svakodnevnog okruženja, prijateljev poznanik ili komšija, odjednom može postati nešto više od poznanika.

Zdravlje: Moguća je blaga osetljivost — odmorite se i ne preuzimajte tuđe brige tokom vikenda.

Autor: D.Bošković