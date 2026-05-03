Dnevni horoskop: Ovnovi imaju teške zahteve, Blizanci izluđuju partnera, a Vage...

Dnevni horoskop za 3. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju ove nedelje.
OVAN
Posao
Analizirate postupke svog rada. Ima dosta toga pozitivnog ali i negativnog.
Ljubav
Danas u svemu ste analitični pa čak i u ljubavi. Postavljate teške zahteve. Nemojte raditi ono što vi ne podnosite sami.
Zdravlje
Proverite krvnu sliku.
BIK
Posao
Želite novine u svom poslu. Od saradnika očekujete sve ili ništa. Šibate ih oštrim rečima. Smirite situaciju.
Ljubav
Malo ste rezervisani, hladni. Partner teško nalazi način da vam priđe i započne razgovor.
Zdravlje
Radite vežbe istezanja donje lože.
BLIZANCI
Posao
Ukoliko nešto krene naopako odmah tražiti rešenje u prošlosti. Šta to nije bilo dobro onda a vi nista ispravili.
Ljubav
Svaki korak stavljate pod lupu, partnera taj stav izluđuje.
Zdravlje
Za izbacivanje negativne energije bilo bi dobro posetiti saunu.
RAK
Posao
Upotrebite šarm da dođete do željene informacije koja vam je vrlo važna za nastavak započetg projekta.
Ljubav
Previše pričate i partner vas u jednom trenutku zaista ne razume šta vi zaista želite.
Zdravlje
Džangrizavi ste i previše napeti.
LAV
Posao
Razmišljate o velikom novcu. Planovi su vam daleko od mesta stanovanja. Očekuje vas poslovni susret sa klijentima iz arapskh zemalja, ali sačekajte još malo sa time zbog situacije sa pandemijom ili obezbedite onlajn sastanak.
Ljubav
Slobodan Lav ima poznanstvo na poslu sa osobom iz sfere turizma i trgovine.
Zdravlje
Dobro se osećate.
DEVICA
Posao
Uporni ste. Morate da pretrpite dan koji je pred vama jer vas očekuje naporan rad. Ukoliko ste na odmoru, razmišljajte o novom budućem poslu.
Ljubav
Slobodne Device očekuje emotivno iznenađenje. Pripremiće vam neko ko je dugo zaljubljen u vas.
Zdravlje
Krećite se što više.
VAGA
Posao
Novac zarađujete, po malo. Mada, Vaga voli novac i nije zadovoljna ,,sitninom,,. Radite poslove koji iziskuju fizičku angažovanost i kretanje.
Ljubav
Dobar dan za ljubav. Niste zatvoreni energetski. U susret novoj ljubavnoj vezi idete, ukoliko ste sami.
Zdravlje
Smanjite unos alkohola.
ŠKORPIJA
Posao
Vi ste neumorni. Današnji dan je dobar za sve koji hoće brzu zaradu. Verovatno ćete sarađivati sa jednim Ovnom ili Blizancima.
Ljubav
Odličan period za ljubav i strast. Pokažite svoje najdublje emocije osobi koju volite.
Zdravlje
Upale, infekcije.
STRELAC
Posao
Mogući sastanci sa inostranim saradnicima. Postarajte se da obezbedite onlajn sastanak zbog situacije sa pandemijom. Druga dekada ovog znaka je vezana za strane investitore.
Ljubav
Volite život i uživanje. Niste hrabri da se prepustite tek tako pravoj ljubavi. A emocija će doći, već…
Zdravlje
Ponekad osećate pad raspoloženja.
JARAC
Posao
Saradnja sa Rakom, Lavom daće posao koji može biti i biznis budućnosti.
Ljubav
Neko će vam priznati da ste mu sve na svetu. Bićete iznenađeni ali i pomalo uplašeni od tolike količine emocija.
Zdravlje
Odmor pored vode, mora, reke, jezera.
VODOLIJA
Posao
Sve ste jači i napredniji u poslu koji radite. U prednosti ste od drugih jer brže i bolje shvatate poslovne prednosti.
Ljubav
Mogućnost tajne ljubavi. Bik, Rak ili Blizanci su vam najprivlačniji tokom ovog celog meseca.
Zdravlje
Temperatura vazduha vaš je neprijatelj.
RIBE
Posao
Ako razmišljate o problemu prodaje nekretnina ili želite da to učinite sada, sačekajte sredinu narednog meseca, veće su šanse za bolju cenu.
Ljubav
Usamljeni imaju šansu za poznanstvo sa osobom koja je iz radne okoline.
Zdravlje
Koristite sunčeve zrake za regeneraciju ćelija.
Autor: A.A.