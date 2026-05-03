Dnevni horoskop: Ovnovi imaju teške zahteve, Blizanci izluđuju partnera, a Vage...

Dnevni horoskop za 3. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju ove nedelje.

OVAN

Posao

Analizirate postupke svog rada. Ima dosta toga pozitivnog ali i negativnog.

Ljubav

Danas u svemu ste analitični pa čak i u ljubavi. Postavljate teške zahteve. Nemojte raditi ono što vi ne podnosite sami.

Zdravlje

Proverite krvnu sliku.

BIK

Posao

Želite novine u svom poslu. Od saradnika očekujete sve ili ništa. Šibate ih oštrim rečima. Smirite situaciju.

Ljubav

Malo ste rezervisani, hladni. Partner teško nalazi način da vam priđe i započne razgovor.

Zdravlje

Radite vežbe istezanja donje lože.

BLIZANCI

Posao

Ukoliko nešto krene naopako odmah tražiti rešenje u prošlosti. Šta to nije bilo dobro onda a vi nista ispravili.

Ljubav

Svaki korak stavljate pod lupu, partnera taj stav izluđuje.

Zdravlje

Za izbacivanje negativne energije bilo bi dobro posetiti saunu.

RAK

Posao

Upotrebite šarm da dođete do željene informacije koja vam je vrlo važna za nastavak započetg projekta.

Ljubav

Previše pričate i partner vas u jednom trenutku zaista ne razume šta vi zaista želite.

Zdravlje

Džangrizavi ste i previše napeti.

LAV

Posao

Razmišljate o velikom novcu. Planovi su vam daleko od mesta stanovanja. Očekuje vas poslovni susret sa klijentima iz arapskh zemalja, ali sačekajte još malo sa time zbog situacije sa pandemijom ili obezbedite onlajn sastanak.

Ljubav

Slobodan Lav ima poznanstvo na poslu sa osobom iz sfere turizma i trgovine.

Zdravlje

Dobro se osećate.

DEVICA

Posao

Uporni ste. Morate da pretrpite dan koji je pred vama jer vas očekuje naporan rad. Ukoliko ste na odmoru, razmišljajte o novom budućem poslu.

Ljubav

Slobodne Device očekuje emotivno iznenađenje. Pripremiće vam neko ko je dugo zaljubljen u vas.

Zdravlje

Krećite se što više.

VAGA

Posao

Novac zarađujete, po malo. Mada, Vaga voli novac i nije zadovoljna ,,sitninom,,. Radite poslove koji iziskuju fizičku angažovanost i kretanje.

Ljubav

Dobar dan za ljubav. Niste zatvoreni energetski. U susret novoj ljubavnoj vezi idete, ukoliko ste sami.

Zdravlje

Smanjite unos alkohola.

ŠKORPIJA

Posao

Vi ste neumorni. Današnji dan je dobar za sve koji hoće brzu zaradu. Verovatno ćete sarađivati sa jednim Ovnom ili Blizancima.

Ljubav

Odličan period za ljubav i strast. Pokažite svoje najdublje emocije osobi koju volite.

Zdravlje

Upale, infekcije.

STRELAC

Posao

Mogući sastanci sa inostranim saradnicima. Postarajte se da obezbedite onlajn sastanak zbog situacije sa pandemijom. Druga dekada ovog znaka je vezana za strane investitore.

Ljubav

Volite život i uživanje. Niste hrabri da se prepustite tek tako pravoj ljubavi. A emocija će doći, već…

Zdravlje

Ponekad osećate pad raspoloženja.

JARAC

Posao

Saradnja sa Rakom, Lavom daće posao koji može biti i biznis budućnosti.

Ljubav

Neko će vam priznati da ste mu sve na svetu. Bićete iznenađeni ali i pomalo uplašeni od tolike količine emocija.

Zdravlje

Odmor pored vode, mora, reke, jezera.

VODOLIJA

Posao

Sve ste jači i napredniji u poslu koji radite. U prednosti ste od drugih jer brže i bolje shvatate poslovne prednosti.

Ljubav

Mogućnost tajne ljubavi. Bik, Rak ili Blizanci su vam najprivlačniji tokom ovog celog meseca.

Zdravlje

Temperatura vazduha vaš je neprijatelj.

RIBE

Posao

Ako razmišljate o problemu prodaje nekretnina ili želite da to učinite sada, sačekajte sredinu narednog meseca, veće su šanse za bolju cenu.

Ljubav

Usamljeni imaju šansu za poznanstvo sa osobom koja je iz radne okoline.

Zdravlje

Koristite sunčeve zrake za regeneraciju ćelija.

Autor: A.A.