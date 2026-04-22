DNEVNI HOROSKOP: Ovnovi u potrazi za partnerom, Strelčevi su u potrazi za novim poslom, a Device...

Dnevni horoskop za 22. april. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta nam zvezde predviđaju ove srede. Neki propadnici Zodijaka će uživati u lepim novostima.

OVAN



Kočnice na poslovnom polju nećete uspeti da prevaziđete tako lako. Biće vam potrebno dosta vremena. Niste zadovoljni samoćom i imate potrebu da nađete osobu za ljubavnu vezu. Pazite na osetljivu bešiku.

BIK

Možete da očekujete da ćete imati priliku da napredujete, iako sada tako nešto niste imali u planu. U komunikaciji s voljenom osobom polako dolazite do otkrića nekih novih istina o njoj i njenoj prošlosti. Pazite na sinuse.

BLIZANCI



Stabilizacija na polju finansija je pred vama. Bićete generalno zadovoljni stanjem na poslovnom polju. Pored voljene osobe imate sve ono što želite. Vaša veza dobro funkcioniše i zadovoljni ste. Povoljan je period za početak dijete.

RAK



Nije vam lak dan na poslu. Imate dosta lepih vesti. Važno je da pored svega ostanete sasvim smireni. Došli ste do svoje granice izdržljivosti i neke stvari nećete tolerisati kada je vaš partner u pitanju. Problemi s vidom.

LAV



Ono što ste planirali na poslovnom polju danas neće moći da se realizuje. Pokažite dovoljno strpljenja. Sumnjate u partnerovu iskrenost, ali nemate ni dokaz da laže. Vreme je da verujete svojoj intuiciji.

DEVICA



Pokušavate da pomognete nekome od kolega, ali biste time mogli da nesvesno ugrozite svoju poslovnu poziciju. Niste raspoloženi za novu vezu jer još uvek patite za osobom iz prošlosti, koju volite i dalje. Problemi sa zglobovima.

VAGA



Pred vama je dan tokom kojeg ćete morati da se ozbiljno posvetite poslu jer ćete imati veliki broj obaveza. Imate utisak da s voljenom osobom ne možete da rešite neke probleme koji vas prate već dugo.

ŠKORPIJA



Očekuje vas opušten dan na poslu. Pred vama je faza u kojoj ćete imati priliku da se malo odmorite. Spremni ste da se posvetite osobi do koje vam je stalo kako biste osvojili njeno srce. Zdravlje vam je dobro.

STRELAC



U potrazi ste za poslom koji bi vam doneo bolju zaradu od trenutne. Osećate da je došlo vreme za promene. Iako ste imali loša iskustva u prošlosti, to ne znači da nećete krenuti da tražite neku novu ljubav. Problemi zbog viška kilograma.

JARAC



Poslovno putovanje je prošlo dobro i zadovoljni ste okolnostima koje imate na ovom polju. Osoba s kojom ste u vezi pokazuje da je jako ljubomorna, a vama to smeta i polako se udaljavate od nje. Problemi s kožom.

VODOLIJA



Povoljan dan za posao je ispred vas. Možete da očekujte da ćete uspeti da rešite važne probleme. Zanimljivo poznanstvo vas očekuje u narednom periodu. Osećate da ste spremni za početak nove veze. Odlično se osećate.

RIBE



Prilično ste nervozni i imate dosta kočnica i komplikacija na polju posla. Nije vam povoljan dan. Partner će vam pokazati da od vas očekuje neke promene ako želite da se veza nastavi. Naglašeni su osetljivi zubi i desni.

Autor: D.Bošković