DNEVNI HOROSKOP: Vodolije razmišljaju o koraku više u vezi, Ovan traži nova rešenja na poslu, a ovom znaku danas stvari izmiču iz ruku

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

Povremeni nedostatak volje, optimizma ili sumnja u dosadašnje kriterijume vrednosti za vas deluju stimulativno - danas ćete imati dovoljno energije da potražite nova rešenja. Iznenadne promene na koje niste računali zahtevaju da im se prilagodite. Na privatnom planu očekuju vas nesporazumi sa partnerom koje danas nećete uspeti da izgladite.

BIK

Nemojte da sumnjate u sebe i vlastite sposobnosti. Treba da budete snažni, čak i kada vam neke stvari ne polaze za rukom. Najveći izazov vam danas predstavljaju nejasne, maglovite stvari, u kojima bi se retko ko uspešno snašao. Pokušajte da izvučete najbolje iz situacije. Sve dok budete zadržali samopouzdanje, stvari će se odvijati u željenom pravcu.

BLIZANCI

Vaša kreativnost je veoma izražena i potrebno je da iz nje izvučete maksimum. Ne trošite energiju na neke trivijalne stvari. Umesto toga, okrenite se stvaralačkom radu. Takođe, ne dozvolite da vas išta obeshrabri. Bilo bi dobro ako biste za trenutak razmislili o prošlosti i naučili nešto iz sopstvenih grešaka. Bićete veoma zadovoljni vašim emotivnim stanjem.

RAK

U dobrom ste raspoloženju i samo od vas zavisi da li će tako i ostati. Burne emocije su konačno iza vas. Najzad možete da uživate u zasluženom miru i spokojstvu. Ako nađete vremena, danas bi bilo dobro da započnete sa nekom fizičkom aktivnošću. Šetnja je odličan početak. Takođe, nastojte da ugodite sebi tako što ćete se počastiti nekom sitnicom.

LAV

Veoma je bitno da danas budete tolerantni i imate razumevanja za tuđa osećanja. Iako ste ranjiviji nego obično, ne pokušavajte da to prikrijete tako što ćete glumiti nedodirljivost. Neke teške reči su samo refleksija negativnih iskustava iz prošlosti. Krajnje je vreme da učite iz iskustva. U vašem slučaju, najbolje iz vlastitih. Na kraju dana, osećaćete izvestan napredak.

DEVICA

Veoma ste svesni dešavanja oko vas i vrlo je moguće da ćete usvojiti nečije mišljenje. Pa ipak, ne budite previše otvoreni prema ljudima koje ne poznajete dovoljno. Postoji opasnost da vas uvredi nečiji nepromišljeni komentar. Najprijatnije se osećate u društvu osoba od poverenja. Takođe, danas nađite vremena da uživate u nekim materijalnim stvarima.

VAGA

Ako radite na nekom velikom projektu, većina vaše kreativne energije odlazi upravo na njega. Kada se radi o nekim dugoročnim planovima i ciljevima, budite sigurni da ste na pravom putu. Takođe, doživećete kraću emocionalnu blokadu kada je u pitanju odnos sa partnerom. Ovo će vas za trenutak poremetiti i krenuti sa puta, ali ne očajavajte. Prolaznog je karaktera.

ŠKORPIJA

Nalazite se u poziciji da donosite nove i ozbiljne odluke vezane za vašu budućnost. Danas prolazite kroz novu fazu duhovnog sazrevanja, bez obzira na vaš emotivni status. Danas ćete svakako proširiti vaše životno iskustvo. Prijatelji će vam davati značajnu podršku i savetovati vas. Veoma je važno da ne odbijate njihovu pomoć.

STRELAC

Iznenadne promene tokom ovog dana ići će vam u prilog. Možete da očekujete dobitke na mnogim poljima, ali najviše će ih biti u javnim nastupima i na polju karijere. Nemojte se iznenaditi ako napismeno dobijete neko priznanje. Pa ipak, poslovni uspeh u vašem slučaju ne podrazumeva i uspeh na ljubavnom planu. Ovde morate više da se angažujete.

JARAC

Vaša okolina ima izuzetno važan i pozitivan uticaj na vas. Ni najmanje vam ne fali podrške. Partnerstvo, udruživanje ili saradnja su danas vaš put do uspeha. Ne bi bilo loše da razmislite o povezivanju poslovnih i privatnih interesa. Ovo je dobra strategija za duži vremenski period. Takođe, obratite pažnju na mogućnost da danas negde otputujete.

VODOLIJA

Danas sve zavisi od vašeg emotivnog statusa, šta zapravo želite i koliko možete. Ovo je povoljan dan za obavezivanje na duže staze - bračnu zajednicu i proširivanje porodice. Loš period na emotivnom polju je konačno iza vas - ulazite u novu i srećniju fazu. Ne bi bilo loše da preispitate svoje kriterijume i učinite sve što je potrebno da svoj život nastavite onako kako zaslužujete.

RIBE

Određene okolnosti nateraće vas da preuzmete veću odgovornost i postavite nove prioritete kada je reč o poslu. Uložena energija i dodatni napor ne donose početno zadovoljstvo, ali budite uporni i uspeh ne može da izostane. Iskustvo i nove životne lekcije koje na tom putu steknete nemaju cenu, jer sve što činite pozitivno utiče na vaše samopuzdanje.

Autor: Jovana Nerić