AKTUELNO

Horoskop

OVO JE NAJREĐI HOROSKOPSKI ZNAK: Inteligentni i kreativni - njih ne mogu da razumeju 'obični' ljudi

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Najčešći mesec rođenja je septembar, tako da ukoliko ste Devica ili Vaga upoznaćete najviše ljudi rođenih baš u vašem horoskopskom znaku.

Međutim, najređi horoskopski znak je u svakom smislu najposebniji. Osobe u ovom znaku se rađaju u periodu ukrštanja januara i februara, koji je najkraći mesec u godini i to rezultira manjim brojem rođenja.

Dakle, najređi horoskopski znak zodijaka je Vodolija.

Ovaj vazdušni znak je otvorenog uma, voli da misli i radi, ali na poseban način. U ljubavnom smislu ovo je znak koji duboko razmišlja i ono što traži kod partnera je intelektualno podudaranje. Blizanci bi bili odlični partneri za ovaj horoskopski znak, zbog razlike u karakterima.

Dupla vodolija ne mogu da razumeju „obični“ ljudi, zato što su uvek ispred vremena. Izuzetno su duhoviti, inteligentni, vole da bude u centru pažnje i to im uvek polazi za rukom.

Ne umeju sa parama, često ih gube i zaboravljaju, ali su veoma velikodušne i uprkos visokoj inteligenciji nekada ne znaju da procene da li osoba zaslužuje pomoć. Zarađuju na svojim idejama i inovativnosti, a veoma često imaju svoj biznis. Ne vole šefovanja i vole da u svemu imaju apsolutnu slobodu.

Autor: Iva Besarabić

#Astro

#Blizanci

#Devica

#Horoskop

#Ovan

#Vaga

#ribe

#zodijak

#škorpija

POVEZANE VESTI

Horoskop

OVO JE NAJREĐI HOROSKOPSKI ZNAK: Inteligentni i kreativni

Horoskop

Sad će i retrogradni Merkur da nam 'zaprži' leto: Šta donosi paklena planeta za vaš horoskopski znak

Horoskop

Koji ste grčki bog ili boginja prema horoskopu? Strelac je junak svoje priče, Vaga donosi sreću

Lifestyle

Koji ste grčki bog ili boginja prema horoskopu: Strelac je junak svoje priče, a Vage donose sreću drugima

Horoskop

Dnevni horoskop: Osećanja su pojačana, očekuje nas emocionalni rolerkoster, a evo kome stiže i nova LJUBAV!

Horoskop

Ribe, pripazite se slatkih reči bez pokrića! Za Blizance je ključan kompromis, a evo ko je pred velikim emotivnim izazovom