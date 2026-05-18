OVO JE NAJREĐI HOROSKOPSKI ZNAK: Inteligentni i kreativni - njih ne mogu da razumeju 'obični' ljudi

Najčešći mesec rođenja je septembar, tako da ukoliko ste Devica ili Vaga upoznaćete najviše ljudi rođenih baš u vašem horoskopskom znaku.

Međutim, najređi horoskopski znak je u svakom smislu najposebniji. Osobe u ovom znaku se rađaju u periodu ukrštanja januara i februara, koji je najkraći mesec u godini i to rezultira manjim brojem rođenja.

Dakle, najređi horoskopski znak zodijaka je Vodolija.

Ovaj vazdušni znak je otvorenog uma, voli da misli i radi, ali na poseban način. U ljubavnom smislu ovo je znak koji duboko razmišlja i ono što traži kod partnera je intelektualno podudaranje. Blizanci bi bili odlični partneri za ovaj horoskopski znak, zbog razlike u karakterima.

Dupla vodolija ne mogu da razumeju „obični“ ljudi, zato što su uvek ispred vremena. Izuzetno su duhoviti, inteligentni, vole da bude u centru pažnje i to im uvek polazi za rukom.

Ne umeju sa parama, često ih gube i zaboravljaju, ali su veoma velikodušne i uprkos visokoj inteligenciji nekada ne znaju da procene da li osoba zaslužuje pomoć. Zarađuju na svojim idejama i inovativnosti, a veoma često imaju svoj biznis. Ne vole šefovanja i vole da u svemu imaju apsolutnu slobodu.

Autor: Iva Besarabić