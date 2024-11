Koji ste grčki bog ili boginja prema horoskopu: Strelac je junak svoje priče, a Vage donose sreću drugima

Da li ste ikada razmišljali o tome sa kojim grčkim bogom ili boginjom možete biti najbolje povezani, prema vašem horoskopskom znaku?

Svaki horoskopski znak ima specifičan kvalitet vezan za njega. Takođe, svaki znak je zasnovan na grčkoj mitologiji i usko povezan sa ličnošću grčkih bogova i boginja.

Pošto su bili veoma realistični, ne iznenađuje što su mnoge njihove osobine karakterične i za nas, piše „The minds journal“.

1. Vaga: Afrodita – boginja ljubavi i lepote

Afrodita je bila poznata po tome da je privlačila neprikladne muškarce – udala se za Hefesta koji nije bio fizički privlačan. Ako ste rođeni u horoskopskom znaku Vage, vaša svetlost sija i donosi sreću ljudima. Vaši glavni simboli su ogledala i školjke, a životinja golub.

2. Jarac: Apolon – bog Sunca i muzike

Imate poštovanje za one koji naporno rade i imaju talenat. Možete se povezati sa njima – oni su vredni kao i vi i žele da postignu više. Volite umetnost, a ljudima se sviđa vaša energija, iako znaju da emocije držite u kavezu.

Vaši glavni simboli su tronožac, lovor i lira, a životinje vuk, gavran i gušter.

3. Bik: Hestija – boginja vatre

Vi ste dobar prijatelj, imate oštro pamćenje i sećate se svih rođendana. Kad se vaši prijatelji osećaju slabo, pružate im podršku. Ne volite sukobe i najmanje ste uključeni u njih.

Želite da okončate sve svađe među ljudima i želite da svet postane bolje mesto – zato vas drugi poštuju. Vaš glavni simbol je krug, a životinja svinja.

4. Blizanci: Eros – bog ljubavi

Žedni ste znanja i divite se lepoti. Haos vas je doveo u postojanje, ali ste uspeli da ga dovedete u uravnoteženo stanje. Ljudi vole da budu kraj vas, jer zračite lepotom i bezbrižnošću koja se retko može sresti.

Pored sebe ćete imati nekoga ko će se osećati srećnim što vam je partner. Vaši glavni simboli su dečak i strela.

5. Vodolija: Posejdon – bog mora

Ljudi od vas traže više nego što želite da date.

Ponekad se smatra da ste introvert, a morate da provedete vreme sa sobom. To je jedan od razloga zašto birate slobodu i samoću, ali ipak u nekom trenutku života poželite da pronađete partnera koji će vam biti podrška.

Emotivnost vas čini impulsivnim. Kad nešto poželite da uradite, nema te sile koja će vas zaustaviti na putu do cilja. Vaš glavni simbol je trozubac, a životinje konj i delfin.

6. Škorpija: Demetra – boginja žetve

Volite da budete individualisti, a privlače vas i moćni ljudi. Uglavnom ste miroljubivi, ali ako neko napravi pogrešan potez, posebno oni koji su vam dragi, osetiće svu snagu vašeg gneva.

U većini slučajeva ste u pravu, tako da vaša predviđanja obično nisu pogrešna. Vi ste boginja koja je naučila čovečanstvo da je bolje od životinja i time pomogli u formiranju civilizacija. Vaši glavni simboli su narcis, cvet šafrana, mak, narcis i klas pšenice.

7. Ribe: Had – bog podzemlja

On je drugi najmoćniji bog grčke mitologije, oženjen boginjom vegetacije. Pošto Had može biti nevidljiv, to znači da su vaši talenti i misli dobro sakriveni od drugih. Možda čak i vašim voljenima izgledate zli, jer imate deliće zla u sebi.

Had voli da živi mirno i usamljeno, i to je razlog zašto često želite da ostanete sami – to pomaže vašoj kreativnoj strani. Vaši simboli su rog izobilja i žezlo, a životinja je troglavi pas, Kerber.

8. Devica: Hermes – bog brzine i trgovine

Hermes je dobio krila da bi mogao da gleda ljude izdaleka i vodi izgubljene duše. Imate glad za znanjem, što vas čini mudrom osobom, a i pažljivi ste. Empatija vas vodi, ali postoji i loša strana: lopovi i varalice vas vole kao zaštitnika. Vaši simboli su kožna torbica, krilate sandale i štap.

9. Lav: Zevs – kralj bogova

Volite znanje i duhoviti ste. Ali pošto ste kralj bogova, pomalo ste ponosni na sebe i ne volite da se pomerate sa položaja. Imate samo nekoliko ljudi kojima verujete i oni su srećni sa vama.

Međutim, vaša priroda i radoznalost koja traži pijedestal mogu vam doneti nevolje. Vaši simboli su munja, tron i žezlo, dok je orao vaša životinja.

10. Ovan: Ares – potomak dva najmoćnija boga grčke mitologije

Imate osećaj da ste Bog, ali onaj koji može da se uklopi među „obične smrtnike“. Sve što zamislite, to i ostvarite. Nije vam lako da steknete prijatelje, ali oni kojima ste okruženi smatraju vas najboljim.

Izuzetno ste odani i brižni, i rado pomažete drugima da ostvare svoje snove. Karma vam zbog toga ne ostaje dužna, naprotiv – onda kad se najmanje nadate, stiže vam „dar s neba“. Vaš glavni simbol je koplje, a životinja pas.

11. Rak: Artemida – boginja lova

Iako izgledate prelepo, to vam nije bitno. Više vas intrigiraju priroda i ljudi. U emotivnim relacijama ste odani, ali ako vas neko izda, neće proći nekažnjeno. Vi ste i boginja porođaja i iako ste čvrsti, u sebi imate i negujući element. Vaši simboli su štuka i čamac, sveto drvo kedar, a životinje koje vas sibmolišu medved i zmija.

12. Strelac: Dionis – bog vina i umetnosti

Možda ste neodlučni, ali znate da ste vi junak svoje priče. Vaša majka je možda bila smrtna, ali otac je bio najmoćniji bog Olimpa. Otuda možete da se napijete i svirate na fruli, ali ostajete razboriti.

Možete čak i da se žrtvujete da biste svet učinili lepšim i boljim. Volite prijatelje i porodicu i postajete važan deo života onih koji vas bolje upoznaju i vole. Vaši simboli su bure za vino i frula, a životinje tigar i panter.

