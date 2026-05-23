KOD NJIH NEMA NAZAD! Ovi horoskopski znakovi posle RASKIDA brišu bivše iz života – prijateljstvo za njih NE POSTOJI!

Neki ljudi nakon raskida mogu da ostanu u korektnim odnosima, povremeno se čuju, pa čak i vremenom izgrade pravo prijateljstvo. Međutim, za druge je to potpuno nezamislivo.

Ne zato što su zlonamerni, već zato što im prekid veze predstavlja jasnu liniju: ako je nešto završeno, završeno je za sva vremena. Takvim ljudima "prijateljstvo sa bivšima" često zvuči kao veštačko produžavanje priče, ostavljanje otvorenih vrata ili emotivna zamka koja ih sprečava da krenu dalje i pronađu novu sreću.

U astrologiji se smatra da pojedini znaci Zodijaka teže ekstremnom intenzitetu, ponosu, kontroli ili jednostavno vole čiste rezove. Kada su povređeni ili razočarani, oni ne žele da održavaju kontakt jer im to samo otežava oporavak. Umesto glumljenja prijateljstva, oni biraju svoj mir, distancu i sopstveni prostor.

Evo o kojim horoskopskim znakovima je reč:

Škorpija

Škorpije raskid nikada ne doživljavaju površno. Kada vole, oni vole svim srcem i do kraja, a kada se odnos prekine, preteško im je da taj intenzitet prebace u "drugarsku" sferu. Za njih to zvuči potpuno neprirodno: ili ste bliski ili ste stranci. Ako se veza raspala, u njihovoj glavi postoji debeo razlog za to, a taj razlog im ne dozvoljava da nastave odnos u bilo kom obliku.

Osim toga, Škorpije izuzetno teško vraćaju poverenje kada se ono jednom naruši. Ako su povređene, kontakt sa bivšim partnerom vide kao ogroman rizik da se stare rane ponovo otvore. Zato biraju jasan i definitivan rez, čak i kada spolja deluju potpuno hladno i nezainteresovano. Njihovo pravilo je jednostavno: bolja je potpuna distanca nego polovičan odnos koji ih stalno vuče unazad.

Jarac

Jarčevi nakon raskida po pravilu ne ostaju prijatelji jer organski ne podnose nejasne situacije. Njima je prijateljstvo sa bivšima previše komplikovano i emotivno naporno, a oni ne vole odnose koji nemaju jasnu strukturu i svrhu. Ako su jednom presekli i odlučili da ta veza nema budućnost, teško im je da održavaju kontakt koji bi mogao da vrati stare navike ili stvori nepotrebnu zabunu.

Jarčevi se posle emotivnog brodoloma obično fokusiraju na sopstveni oporavak kroz distancu i praktične poteze – momentalno smanjuju kontakt na nulu i vraćaju se svojoj rutini i poslu. Kod njih nema dramatičnih povrataka, plakanja i beskrajnih razgovora o prošlosti.

Lav

Lavovi nakon raskida okreću leđa i ne ostaju prijatelji prvenstveno zbog svog čuvenog ponosa. Ako je odnos završen, a pogotovo ako se osećaju povređeno, prevareno ili odbačeno, preteško im je da ostanu u blizini te osobe bez osećaja da time gaze sopstveno dostojanstvo. Prijateljstvo sa bivšima za Lava zvuči kao pristanak na mrvice i na nešto što je daleko manje od onoga što oni zaslužuju.

Takođe, Lavovi imaju prirodnu potrebu da poglavlje zatvore tako da mogu da produže dalje sa visoko podignutom glavom. Ako bi kontakt značio stalno podsećanje na neuspeh ili ranjivost, oni će ga preseći bez razmišljanja. Kada Lav završi sa vama, on želi samo svoj mir i prostor da ponovo zablista.

Devica

Device nakon raskida ne ostaju prijatelji sa bivšima jer imaju naviku da previše analiziraju stvari. Čak i kada bi žarko želele da ostanu korektne, jednostavno ne mogu iz glave da izbace sve ono što se dogodilo, šta je sve izgovoreno i u kom tačno momentu je odnos "pukao". Prijateljstvo sa bivšim partnerom im izgleda kao mazohističko vraćanje na problem koji je već rešen i zaključan, a to im ne donosi preko potreban mir.

Ovaj znak ima izuzetno jaku potrebu za jasnim granicama. Ako je veza završena zato što nešto nije funkcionisalo, Device ne vide nikakav smisao u održavanju kontakta koji bi im iznova donosio istu vrstu frustracije i nervoze. One biraju distancu i čistu situaciju, jer im to omogućava da se emotivno potpuno odvoje i prestanu da žive u prošlosti.

Autor: D.S.