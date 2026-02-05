NE ZNAJU DA KAŽU NE: Ovi horoskopski znakovi ne postavljaju granice, pa ih drugi stalno ISKORIŠĆAVAJU!

Neki ljudi imaju veliko srce, puno razumevanja i iskrenu želju da pomognu drugima. Međutim, upravo ih ta dobrota često dovodi u situacije u kojima ih okolina uzima zdravo za gotovo. Umesto da jasno kažu "ne", oni popuštaju, trpe i preuzimaju tuđe obaveze ili emocionalne terete.

U astrologiji se takva sklonost povezuje sa određenim horoskopskim znakovima koji teško postavljaju granice, čak i kada im je jasno da ih drugi iskorišćavaju.

Ribe

Ribe su izrazito empatične i saosećajne, zbog čega retko mogu okrenuti leđa nekome ko traži pomoć. Često osećaju tuđi bol kao sopstveni, pa pristaju na ustupke i žrtve čak i onda kada im to nanosi štetu. Umesto da postave granice, radije će se povući ili potisnuti sopstvene potrebe. Zbog svoje blage naravi lako postaju meta manipulacije, jer drugi znaju da će im teško bilo šta odbiti. Ribe se neretko nađu u odnosima u kojima daju mnogo više nego što primaju.

Vaga

Vage iznad svega žele mir, sklad i dobre odnose. Upravo ih ta potreba često sprečava da budu jasne i odlučne kada je reč o granicama. Radije će popustiti nego rizikovati sukob ili narušavanje odnosa. Zbog toga često pristaju na kompromise koji im ne idu u korist. Drugi to znaju da prepoznaju i neretko koriste njihovu sklonost prilagođavanju kako bi dobili ono što žele. Vage tada potiskuju sopstveno nezadovoljstvo kako bi zadržale privid harmonije.

Rak

Rakovi su brižni, zaštitnički nastrojeni i duboko vezani za ljude koje vole. Kada neko od njihovih bližnjih ima problem, gotovo instinktivno preuzimaju odgovornost za njegovo rešavanje. Teško im je da kažu "ne" jer se plaše da će povrediti druge ili ispasti sebični. Zbog toga često nose teret koji nije njihov. Drugi se znaju osloniti na njih i očekivati da će uvek biti dostupni, što Rakove s vremenom emocionalno iscrpljuje.

Autor: Dalibor Stankov