VEČITA DILEMA ZA DORUČAK! Puter ili margarin: Šta je zdraviji izbor i šta unosite u organizam?

Puter ili margarin? To je pitanje koje mnogi sebi postavljaju tokom pripreme doručka. Dok se ljubitelji putera kunu u njegovu aromu, pobornici margarina ističu prednosti biljnih masnoća.

Međutim, postavlja se pitanje da li je bolji izbor životinjski ili biljni proizvod? Puter se proizvodi od mlečne masti, dok se za margarin uglavnom koriste biljna ulja poput repičinog, maslinovog ili suncokretovog. U nastavku saznajte po čemu se razlikuju, koliko su zdravi ili nezdravi i koje alternative postoje.

Koliko je puter zapravo nezdrav?

Puter se sastoji od više od 80 odsto masti, od čega su dve trećine zasićene masne kiseline. Zbog toga je dugo bio na lošem glasu jer se sumnjalo da podiže nivo štetnog LDL holesterola u krvi. U međuvremenu, studije su pokazale da je za nivo holesterola puno presudnija kombinacija genetske predispozicije, načina života i metabolizma nego sama ishrana.

Osim toga, deo zasićenih masnih kiselina u puteru čine kratkolančane i srednjelančane masne kiseline. Za razliku od dugolančanih, veruje se da one nemaju negativan uticaj na loš LDL holesterol niti povećavaju rizik od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Ipak, zbog visoke energetske vrednosti, puter bi trebalo konzumirati umereno.

Margarin ima bolji sastav masnih kiselina

Prema stručnjacima Nemačkog društva za ishranu (DGE), margarin ima povoljniji sastav masnih kiselina od putera. Margarini proizvedeni od zdravih ulja, poput repičinog, suncokretovog ili lanenog, obiluju omega-3 i omega-6 masnim kiselinama. Dokazano je da ove višestruko nezasićene masne kiseline pozitivno deluju na visoki krvni pritisak, zgrušavanje krvi, a time i na zdravlje srca.

No, iako su biljna ulja zdravija od mlečnih masti, sa margarinom treba biti oprezan. Neki od njih sadrže velike udele kokosovog i palminog ulja, koji su bogati zasićenim masnim kiselinama. Stručnjaci stoga preporučuju odabir margarina sa što manjim udelom zasićenih masti, što se lako može proveriti na tablici nutritivnih vrednosti na samom proizvodu.

Aditivi i tragovi mineralnih ulja

Tokom rafinisanja biljnih ulja mogu nastati štetne materije. Istraživanja su pokazala da su mnogi testirani margarini u manjoj ili većoj meri kontaminirani tragovima mineralnog ulja. Sa druge strane, transmasne kiseline, koje su se nekada stvarale tokom stvrdnjavanja margarina, danas su retkost u evropskim proizvodima.

Margarini, osim biljnih ulja, mogu sadržati i niz drugih sastojaka, poput vode, soli, kisele surutke, jogurta, obranog mleka, emulgatora, konzervansa, limunske kiseline, aroma i boje beta-karotena, a nekima se dodaju i sintetički vitamini. Puter, za razliku od toga, sme da sadrži samo vodu, so, boju beta-karoten i bakterije mlečne kiseline. Ipak, novija testiranja pokazala su tragove mineralnog ulja i u pojedinim puterima na tržištu.

Saveti za kupovinu i konzumaciju

Margarin može biti dobra alternativa puteru jer sadrži zdravije masti i obično je znatno jeftiniji. Ipak, pri kupovini treba obratiti pažnju na nekoliko stvari:

Birajte organsko: Odabirom organskih proizvoda izbegavaju se ostaci pesticida.

Čitajte sastav: Margarini sa visokim udelom prirodnih, hladno ceđenih ulja, poput repičinog, imaju više omega-3 masnih kiselina.

Pogledajte aditive: Pogled na listu sastojaka otkriva koji su aditivi dodati, pa se isplati uporediti proizvode na polici.

Stručnjaci osobama sa povišenim masnoćama u krvi savetuju da umesto putera radije biraju margarin sa visokim udelom višestruko nezasićenih masnih kiselina.

Umerenost je ključ uspeha

Nutricionisti savetuju da se puter i margarin kombinuju ili smenjuju, te da se generalno konzumiraju umereno i u tankom sloju. Osim vrste masti, izuzetno je važna i količina. Prema preporukama, dnevni unos ne bi trebalo da prelazi 10 grama, što je otprilike jedna supena kašika.

Postoje i razlike u udelu masti: dok puter i punomasni margarin sadrže oko 80 odsto masti i otprilike 700 kilokalorija na 100 grama, polumasni margarini imaju samo oko 40 odsto masti i oko 400 kilokalorija.

Zdrave alternative za namaz: Ako želite da promenite rutinu i namažete nešto drugo na hleb, odličan izbor su sveži sir, humus, avokado ili pesto sos. Na taj način unosite manje loših masnoća i obogaćujete svoju ishranu.

Autor: D.S.