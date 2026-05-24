STIŽU PROMENE: Četiri horoskopska znaka očekuje sreća u sezoni Blizanaca

Počela je sezona Blizanaca, a prema astrološkim tumačenjima, do 20. juna stižu promene kojima su se nadala četiri horoskopska znaka. Nakon perioda u kojem su se mnogi suočavali sa preprekama, najavljen je zaokret u pozitivnom smeru.

Astrolozi ističu da će upravo ovi znaci biti u fokusu, jer energiju Blizanaca prate inteligencija, optimizam i prilagodljivost. Zbog toga se u narednim nedeljama očekuje vedriji ton, više komunikacije i brže donošenje odluka.

Prema navodima astrološkinje May, koje prenosi YourTango, određeni znaci imaće posebno povoljan period.

Blizanci

Sa Uranom, planetom transformacije, u vašem znaku tokom astrološke sezone, očekuju se značajne promene. Kako navodi May, „ovo je mesec novca“, uz mogućnost „nečeg značajnog na finansijskom planu“.

Konjunkcija Venere i Jupitera 9. juna, jednog od najsrećnijih dana u godini, događa se u kući novca. Prema tumačenju, pravo je vreme za jačanje samopouzdanja i finansijskog napretka.

Rak

Rakovi se izdvajaju kao znak kojem je sreća posebno naklonjena tokom ove sezone. Razlog je, kako se navodi, što se Venera i Jupiter nalaze u ovom znaku.

Prema astrologinji May, prisutna je „nostalgična energija“, a promene se najviše odnose na emotivno rasterećenje i proces iscjeljenja prošlosti, što vodi ka većem osećaju olakšanja.

Strelac

Za Strelčeve se najavljuje oslobađanje od pritiska tokom sezone Blizanaca. Rijedak plavi pun Mesec 31. maja, kako se navodi, „oslobađa od nečega“.

Venera i Jupiter u osmoj kući donose mogućnosti za nagrade, finansijski napredak i psihološku transformaciju, uz učenje kako da se prihvati ono što život donosi.

Lav

Za Lavove se najavljuje važan period koji počinje ulaskom Venere u njihov znak 13. juna. To može doneti i finansijski napredak, ali i promene na ličnom planu i izgledu.

Istovremeno, Venera u opoziciji sa Plutonom donosi jačanje samopouzdanja i u ljubavnim odnosima, uz oslobađanje od obrazaca koji više ne služe.

Autor: D.S.