NJIH ĆE ZAPLJUSNUTI TALAS SREĆE: Sve što su želeli konačno dolazi

Talas sreće od danas do 10. juna pogađa tačno tri horoskopska znaka, i to ne nežno, već kao da im neko sa neba šalje račun za sve nepravde unazad.

Ovan, Vaga i Ribe ulaze u period kada se sve što su odlagali, čekali ili tiho priželjkivali konačno pomera sa mrtve tačke. Novac, ljubav, vest koja menja raspored, sve to dolazi za manje od dve nedelje.

Ovan: Vest koja menja ceo jun

Ovan već oseća da nešto kuva, samo još ne zna sa koje strane. Planete su se namestile tako da do petka stiže poziv ili poruka koja otključava posao oko kojeg se mesecima vrti u krug. Nije slučajno. Novac koji je dugo zaglavljen kod nekog drugog vraća se nazad, i to sa kamatom u vidu nove ponude. Ovan koji je razmišljao da diže kredit ili menja stan, baš u prvoj polovini juna dobija znak da krene.

Sasvim druga priča je ljubav. Ovnovi u vezi osetiće da partner konačno spušta gard, a slobodni Ovnovi upoznaju nekoga preko posla, ne preko aplikacije. Talas sreće za Ovna ima oblik konkretne ponude, ne magle.

Vaga: Konačno se izvlači iz tuđih problema

Vagi je poslednjih meseci bilo dosta svega. Tuđih drama, tuđih računa, tuđih kašnjenja. U narednim danima dolazi rasplet koji su čekale od zime. Najveći obrt nije u novcu, iako i tu stiže neočekivana suma, već u tome što Vaga prvi put posle dugo vremena bira sebe bez griže savesti.

Do 10. juna Vaga rešava jednu administrativnu stvar koja je vukla za nogu, papir, ugovor ili isplatu. Posle toga sledi mali predah i pravi nalet sreće kroz neočekivanu priliku, najverovatnije kroz osobu koju poznaje godinama, ali nikad nije razmišljala o njoj u poslovnom kontekstu.

Ribe: Novac koji su otpisale, vraća se na sto

Ribama se ovaj period sreće dešava na način koji im najviše odgovara, tiho i bez halabuke. Stara investicija, posuđen novac, projekat koji je propao prošle godine, nešto od toga vraća se kao prijatno iznenađenje. Ribe će u utorak ili sredu primiti vest koja menja plan za leto.

U privatnom životu Ribe konačno čuju ono što su odavno htele. Bilo da je u pitanju partner, roditelj ili dete, dolazi razgovor koji ruši zid star nekoliko godina. Talas dobre sreće kod Riba ne dolazi kroz lutriju, već kroz ljude koji im se vraćaju.

Kog datuma talas sreće dostiže vrhunac

Vrhunac za sva tri znaka pada između 6. i 9. juna. Tada se poklapaju vesti, novac i ljubavne odluke, pa je pametno tih dana ne odlagati važne pozive i sastanke.

Autor: S.M.