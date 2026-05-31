VEČERAS NAS ČEKA PLAVI MESEC: Donosi snažnu kosmičku energiju i sprema preokret za 3 znaka

Kraj maja donosi snažnu astrološku energiju koja bi mogla da pokrene važne promene u životima mnogih ljudi.

Pun Mesec u znaku Strelca večeras će pojačati potrebu za slobodom, donošenjem važnih odluka i okretanjem novog lista.

Astrolozi smatraju da ovaj lunarni događaj simbolično označava završetak jednog perioda i početak novog poglavlja. Mnogi će konačno skupiti hrabrost da ostave iza sebe ono što ih je kočilo, dok će drugi dobiti priliku da naprave korak ka životu kakav priželjkuju. Iako će uticaj plavog Meseca osetiti svi znaci Zodijaka, tri znaka posebno bi mogla da budu miljenici zvezda.

Ovan

Ovnovima naredni dani donose snažan nalet energije i samopouzdanja. Sve ono što su mesecima planirali, a nisu imali dovoljno hrabrosti da sprovedu, sada bi moglo da postane stvarnost. Mnogi pripadnici ovog znaka osetiće potrebu da izađu iz zone komfora i naprave važne korake koji mogu promeniti njihov životni pravac.

Na poslovnom planu otvaraju se nove mogućnosti. Nekima će biti ponuđen novi projekat, dok bi drugi mogli da razmišljaju o promeni posla ili pokretanju sopstvenog biznisa.

Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih odmah zainteresovati, dok će zauzeti pronaći način da unesu više strasti i uzbuđenja u vezu.

Strelac

Kako se pun Mesec dešava upravo u njihovom znaku, Strelčevi će njegov uticaj osetiti najintenzivnije. Pred njima je period u kojem će mnoge stvari postati jasnije. Sve što ih je opterećivalo ili sputavalo moglo bi da ostane iza njih.

Mnogi Strelčevi večeras bi mogli da preseku i zatvore jedno važno životno poglavlje.

Biće spremni da se oslobode starih ograničenja i krenu putem koji ih već dugo privlači. Osećaj slobode i optimizma biće jači nego inače.

Posebno su naglašeni kontakti sa ljudima iz drugih gradova ili država. Putovanja, poslovne saradnje i nova poznanstva mogli bi da otvore vrata događajima koji će imati veliki uticaj na naredne mesece.

Lav

Lavovi bi mogli da osete kako se situacije koje su dugo stajale u mestu konačno pokreću.

Posle perioda čekanja i neizvesnosti, pred njima su dani u kojima će početi da ubiraju plodove svog rada.

Mnogi Lavovi mogli bi da dobiju potvrdu da su bili na pravom putu. Moguće su nove poslovne prilike, napredovanje ili priznanje za trud koji su ulagali prethodnih meseci.

Na emotivnom planu očekuju ih prijatna iznenađenja. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja ih već duže vreme posmatra iz senke.

Autor: A.A.