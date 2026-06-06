KADA STIŽE NAJVIŠE PARA? Ovo je finansijski najmoćniji mesec za vaš znak do kraja godine – zabeležite ove datume i spremite se za ogroman priliv novca!

Astrolozi su jasni – do kraja godine svakom horoskopskom znaku predstoji jedan mesec u kojem će zvezde maksimalno podržati njihovo polje finansija.

Saznajte kada vaš novčanik postaje "magnet za pare" i kako da najbolje iskoristite taj period:

OVAN – Oktobar

Vaš sudbinski mesec za finansije je oktobar. Tada se otvaraju kosmička vrata za saradnju sa inostranstvom ili prelazak na poziciju o kojoj ste dugo sanjali. Kreativni projekti i inovacije koje pokrenete u ovom periodu doneće vam ozbiljan i dugoročan profit.

BIK – Jul

Finansijsko olakšanje i preokret za Bikove stižu već u julu! Sve ono što je kočilo i blokiralo vaš novac počinje brzo da se raspetljava. Jul vam donosi iznenadni dobitak, bonus na poslu ili konačno rešavanje nekog starog, komplikovanog imovinskog pitanja koje vam je izvlačilo novac.

BLIZANCI – Avgust

Vaše kreativne ideje i pregovaračke sposobnosti doživeće vrhunac u avgustu. Ovaj mesec vam donosi ozbiljan profit i finansijski uspeh kroz nove ugovore ili hobije koje ćete uspeti da unovčite. Sve što dotaknete u avgustu pretvara se u zlato!

RAK – Septembar

Septembar je mesec kada ćete naplatiti sav svoj trud. Finansije će biti izuzetno stabilne, a moguće je da ćete dobiti ponudu za dodatni posao koji donosi brzu zaradu. Savet zvezda je da u ovom mesecu pametno investirate i izbegavate davanje pozajmica drugima.

LAV – Avgust

Vaš rođendanski mesec donosi vam potpunu finansijsku i profesionalnu dominaciju. U avgustu će vaš trud napokon biti prepoznat od strane uticajnih ljudi koji su spremni da ulože u vaše ideje. Očekujte povišicu ili izuzetno profitabilan nov poslovni ugovor.

DEVICA – Novembar

Novembar vam donosi neočekivanu poslovnu ponudu koja može drastično promeniti stanje na vašem bankovnom računu. Finansijski prilivi biće direktna posledica vaše spremnosti da izađete iz zone komfora i prihvatite nove metode rada.

VAGA – Oktobar

Najbolji mesec za vaš novčanik je oktobar. Finansijski priliv stiže pre svega kroz partnerske poslove, zajedničke projekte ili saradnje. Takođe, ovo je idealan mesec za uspešno rešavanje pravnih i administrativnih pitanja koja su vam do sada blokirala novac.

ŠKORPIJA – Decembar

Vi ste apsolutni miljenik sudbine, a sam kraj godine, tačnije decembar, donosi vam brutalan finansijski preokret! Očekuje vas ogroman priliv novca kroz rizike i investicije koje ste ranije napravili. Sve što uložite u decembru višestruko će vam se isplatiti.

STRELAC – Novembar

Ako se bavite privatnim biznisom, novembar je vaš zlatan mesec. Idealan je period za ekspanziju, širenje posla i potpisivanje ugovora koji donose ozbiljnu dugoročnu zaradu. Novac vam stiže i kroz putovanja ili saradnju sa ljudima van vašeg mesta boravka.

JARAC – Decembar

Iako vas do kraja godine očekuje težak period poslovnih rezova i uklanjanja lažnih saradnika, decembar vam donosi nagradu. U ovom mesecu se otvara prostor za potpuno stabilne finansije, rešavanje starih dugova i postavljanje temelja za dugoročnu finansijsku sigurnost.

VODOLIJA – Septembar

Septembar vam donosi potpunu slobodu da realizujete svoje ekscentrične i napredne ideje, što će vam doneti ozbiljan status, ali i poštovanje koje se meri u velikim ciframa. Očekujte finansijsku podršku od moćnih sponzora ili kroz timski rad.

RIBE – Jul

Za vas je jul mesec preokreta i potez života! Mnoge Ribe će upravo u julu prelomiti, dati otkaz ili pokrenuti nešto potpuno svoje i privatno. Vaša intuicija biće nepogrešiva i odvešće vas pravo do izvora zarade o kakvom ste do sada samo maštali.

Autor: D.S.