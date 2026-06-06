Ljubavni horoskop do 13. juna: Evo kome se vraća neko iz prošlosti, a koga očekuju velike promene

Pred nama je emotivan period za ljubav u kojem su na ceni odnosi koji traju, a ne prolazne avanture.
OVAN
Venera u Raku budi vašu nežniju i emotivniju stranu koju retko pokazujete drugima. Partner će biti iznenađen količinom pažnje i topline koju mu pružate.
Slobodni Ovnovi mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti koja još izaziva emocije.
BIK
Ljubav vam postaje sigurna luka i više nego ikada tražite stabilnost i pažnju. Partner će želeti više zajedničkog vremena, a to će vam prijati. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja ili porodičnog okupljanja. Emocije će se razvijati polako, ali veoma iskreno.
BLIZANCI
Partner može pokazivati pojačanu potrebu za pažnjom i potvrdom ljubavi.
Slobodni Blizanci ulaze u period kada ih privlače nežni i emotivni ljudi. Jedna poruka ili poziv mogu potpuno da promene tok ljubavnog odnosa.
RAK
Ovo je vaš period jer Venera donosi harizmu, nežnost i pojačanu privlačnost.
Partner će želeti više bliskosti, zagrljaja i zajedničkih planova. Slobodni Rakovi će započeti romantičnu priču koja brzo postaje ozbiljna. Ovo je vaš period godine za ljubav.
LAV
Iako volite pažnju, sada ćete više uživati u mirnim i intimnim trenucima. Partner može želeti razgovor o emocijama koje ste dugo izbegavali. Slobodni Lavovi maštaće o osobi koja deluje nedostižno.
Moguće je obnavljanje stare ljubavi ili susret koji budi nostalgiju.
DEVICA
Ljubavni odnosi postaju topliji i iskreniji nego u prethodnom periodu. Partner će ceniti vašu podršku i brigu, ali će tražiti i više emocija sa vaše strane.
Slobodne Device mogu se zaljubiti kroz prijateljstvo ili svakodnevnu komunikaciju. Jedan odnos polako prerasta u nešto mnogo dublje.
VAGA
Venera u Raku donosi vam potrebu za sigurnošću i ozbiljnim emocijama. Partner može očekivati više pažnje nego inače, pa će kompromis biti veoma važan.
Slobodne Vage privlačiće osobe koje deluju zaštitnički i zrelo. Moguće je novo poznanstvo koje odmah budi osećaj bliskosti.
ŠKORPIJA
Emocije se produbljuju i ljubav dobija ozbiljniji ton. Partner će želeti iskrenost i otvorene razgovore o budućnosti. Slobodne Škorpije mogu upoznati osobu na putovanju ili preko interneta. Strast će biti jaka, ali će vam sada biti važna i emotivna sigurnost.
STRELAC
Venera u Raku vas usporava i tera da više slušate srce umesto razuma. Partner može pokazivati ljubomoru ili potrebu za većom bliskošću.
Slobodni Strelčevi ulaze u period tajnih simpatija i intenzivnih emocija. Jedan susret mogao bi potpuno da promeni vaš pogled na ljubav.
JARAC
Partnerski odnosi dolaze u prvi plan i mnogi Jarčevi razmišljaće o ozbiljnim koracima. Partner će želeti više topline i emotivne otvorenosti sa vaše strane. Slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu koja odmah deluje kao neko za ozbiljnu vezu. Ljubav sada traži iskrenost i poverenje.
VODOLIJA
Iako volite slobodu, sada ćete želeti nekoga ko može da vam pruži osećaj mira i pripadnosti. Partner može biti posebno nežan i pažljiv prema vama.
Slobodne Vodolije mogu započeti zanimljivu priču kroz posao ili svakodnevne obaveze. Emocije će se razvijati tiho, ali veoma intenzivno.
RIBE
Venera u Raku donosi vam jedan od najlepših ljubavnih perioda ove godine. Partner će želeti romantiku, zajedničke planove i više nežnosti.
Slobodne Ribe će ući u veoma romantičnu ljubavnu priču punu emocija i pažnje. Srce vam je sada otvoreno za ljubav kakvu dugo priželjkujete.
Autor: Marija Radić