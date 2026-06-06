Ljubavni horoskop do 13. juna: Evo kome se vraća neko iz prošlosti, a koga očekuju velike promene

Pred nama je emotivan period za ljubav u kojem su na ceni odnosi koji traju, a ne prolazne avanture.

OVAN

Venera u Raku budi vašu nežniju i emotivniju stranu koju retko pokazujete drugima. Partner će biti iznenađen količinom pažnje i topline koju mu pružate.

Slobodni Ovnovi mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti koja još izaziva emocije.

BIK

Ljubav vam postaje sigurna luka i više nego ikada tražite stabilnost i pažnju. Partner će želeti više zajedničkog vremena, a to će vam prijati. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja ili porodičnog okupljanja. Emocije će se razvijati polako, ali veoma iskreno.

BLIZANCI

Partner može pokazivati pojačanu potrebu za pažnjom i potvrdom ljubavi.

Slobodni Blizanci ulaze u period kada ih privlače nežni i emotivni ljudi. Jedna poruka ili poziv mogu potpuno da promene tok ljubavnog odnosa.

RAK

Ovo je vaš period jer Venera donosi harizmu, nežnost i pojačanu privlačnost.

Partner će želeti više bliskosti, zagrljaja i zajedničkih planova. Slobodni Rakovi će započeti romantičnu priču koja brzo postaje ozbiljna. Ovo je vaš period godine za ljubav.

LAV

Iako volite pažnju, sada ćete više uživati u mirnim i intimnim trenucima. Partner može želeti razgovor o emocijama koje ste dugo izbegavali. Slobodni Lavovi maštaće o osobi koja deluje nedostižno.

Moguće je obnavljanje stare ljubavi ili susret koji budi nostalgiju.

DEVICA

Ljubavni odnosi postaju topliji i iskreniji nego u prethodnom periodu. Partner će ceniti vašu podršku i brigu, ali će tražiti i više emocija sa vaše strane.

Slobodne Device mogu se zaljubiti kroz prijateljstvo ili svakodnevnu komunikaciju. Jedan odnos polako prerasta u nešto mnogo dublje.

VAGA

Venera u Raku donosi vam potrebu za sigurnošću i ozbiljnim emocijama. Partner može očekivati više pažnje nego inače, pa će kompromis biti veoma važan.

Slobodne Vage privlačiće osobe koje deluju zaštitnički i zrelo. Moguće je novo poznanstvo koje odmah budi osećaj bliskosti.

ŠKORPIJA

Emocije se produbljuju i ljubav dobija ozbiljniji ton. Partner će želeti iskrenost i otvorene razgovore o budućnosti. Slobodne Škorpije mogu upoznati osobu na putovanju ili preko interneta. Strast će biti jaka, ali će vam sada biti važna i emotivna sigurnost.

STRELAC

Venera u Raku vas usporava i tera da više slušate srce umesto razuma. Partner može pokazivati ljubomoru ili potrebu za većom bliskošću.

Slobodni Strelčevi ulaze u period tajnih simpatija i intenzivnih emocija. Jedan susret mogao bi potpuno da promeni vaš pogled na ljubav.

JARAC

Partnerski odnosi dolaze u prvi plan i mnogi Jarčevi razmišljaće o ozbiljnim koracima. Partner će želeti više topline i emotivne otvorenosti sa vaše strane. Slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu koja odmah deluje kao neko za ozbiljnu vezu. Ljubav sada traži iskrenost i poverenje.

VODOLIJA

Iako volite slobodu, sada ćete želeti nekoga ko može da vam pruži osećaj mira i pripadnosti. Partner može biti posebno nežan i pažljiv prema vama.

Slobodne Vodolije mogu započeti zanimljivu priču kroz posao ili svakodnevne obaveze. Emocije će se razvijati tiho, ali veoma intenzivno.

RIBE

Venera u Raku donosi vam jedan od najlepših ljubavnih perioda ove godine. Partner će želeti romantiku, zajedničke planove i više nežnosti.

Slobodne Ribe će ući u veoma romantičnu ljubavnu priču punu emocija i pažnje. Srce vam je sada otvoreno za ljubav kakvu dugo priželjkujete.

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Autor: Marija Radić