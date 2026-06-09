Dnevni horoskop za 9. jun: Bikovima sleduje finansijski dobitak, a Vodolije prelaze na bolju poslovnu poziciju

Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

Dnevni horoskop za utorak, 9. jun, akcenat stavlja na novac i poslovne prilike. Pojedini pripadnici Zodijaka mogu da očekuju novčani priliv, a neki horoskopski znaci treba da iskoriste situaciju na poslu u njihovu korist. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ključ uspeha ovog dana sastoji se u pronalasku zajedničkog rešenja u ostvarenju važnog poslovnog cilja. Vaš dar za donošenje odluka pod pritiskom doći će do izražaja. Obnavljanje veze sa osobom iz prošlosti može biti dominantna tema ovog perioda. Smanjite unos slatkiša.

BIK

Vaš plan radnih aktivnosti pokazaće se kao izuzetno efikasan i doprineti tome da ostvarite značajan korak napred. Finansijski dobitak. Neki stari problem između vas i partnera može ponovo da se pojavi. Ovog puta morate ga rešiti zajedno. Osamili ste se, to vas vodi u depresiju.

BLIZANCI

Ovo je period veoma važnih susreta, kad poznanstvo s pravom osobom može mnogo da vam znači na poslovnom planu. Očekuje vas proširenje kruga saradnika. Previše ste zauzeti poslovnim obavezama. Potrudite se da više vremena posvetite svojoj voljenoj osobi. Prehlada.

RAK

Aspekti u vašem polju privatnog preduzetništva i uslužnih delatnosti doprineće tome da zablistate na ovom planu. Finansijski uspeh. Dopada vam se osoba koju poznajete preko posla. Odvažite se i načinite prvi korak da je osvojite. Respiratorna infekcija.

LAV

Iskoristite povoljan period na finansijskom planu. Pravi potez u pravom trenutku može u znatnoj meri unaprediti vašu finansijsku situaciju dugoročno. Uspešno ćete rešiti neki stari problem između vas i partnera. Očekuje vas ozbiljan razgovor koji će doneti promenu u kvalitetu vaše veze. Aktivirajte se, počnite s lakšim vežbama, npr. plivanjem.

DEVICA

Ovaj dan može vam doneti značajan poslovni dogovor i pohvale od nadređenih. Očekuju vas novi elementi u radnom okruženju. Imate osećaj da partner igra psihološku igru s vama. Neophodno je da iskrenim razgovorom sprečite distanciranje. Vrtoglavica.

VAGA

Pruža vam se prilika da napravite preokret u karijeri. Planete vam pružaju podršku u pogledu unapređenja ili prelaska na novo radno mesto. Partner ispoljava ljubomoru, a to u vama stvara nezadovoljstvo i revolt. Zauzmite drugačiji stav. Tahikardija, obratite se kardiologu.

ŠKORPIJA

Pruža vam se prilika da proširite krug saradnika ili delatnosti kojom se bavite. Uvođenjem novog elementa u poslovanje nadmašićete konkurenciju. Kriza poverenja između vas i partnera može rezultirati raspravom. Neophodno je kompromisno rešenje. Nezadovoljni ste, neraspoloženi.

STRELAC

Ukoliko se bavite uslužnim delatnostima ili privatnim biznisom, ovaj dan može vam doneti finansijski uspeh. Očekuje vas priliv novca s više strana. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentnu fazu. Krizu poverenja rešićete iskrenim razgovorom. Osetljiva pluća.

JARAC

Planete vam pružaju podršku da završite izuzetno važan deo posla. To će vam omogućiti ostvarenje velikog zajedničkog cilja. Postoji velika mogućnost da uđete u vezu s nekom osobom koju poznajete preko posla. Ta veza može biti tajna. Više se odmarajte, premoreni ste.

VODOLIJA

Nalazite se na prekretnici, budući da vas očekuje završetak rada na jednom dugoročnom projektu. Uskoro vas očekuje važan poslovni dogovor o prelasku na odgovornije radno mesto. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu i razmišljate o formalizaciji veze. Zubobolja.

RIBE

Oprezno ulazite u nove poslovne dogovore, jer rizične investicije nisu preporučljive za vreme ovakvih aspekata. Postoji mogućnost previda koji bi mogao da vam donese gubitak. Možete upoznati veoma privlačnu osobu u znaku Device ili Lava. Očekuje vas uzbudljiv ljubavni sastanak. Pad imuniteta.



Autor: Jovana Nerić