HOROSKOP I LJUBOMORA: Ko gori brzo, a ko ćuti i pamti sve!

Različiti stilovi ljubomore – od impulsivnih reakcija do naizgled nenametljivog emotivnog pamćenja.

Ljubomora je jedna od najkompleksnijih emocija u odnosima, a u astrologiji se često posmatra kao osećanje koje se ne ispoljava kod svih ljudi na isti način. Dok neki znakovi reaguju odmah i burno, drugi sve drže u sebi i tek kasnije pokazuju da su bili povređeni, što stvara potpuno različite dinamike u vezama.

Vatreni znakovi, poput Ovna, Lava i Strelca, poznati su po direktnim i snažnim reakcijama, pa se njihova ljubomora često vidi odmah – kroz reči, gestove ili otvorene rasprave. Kod njih emocija brzo plane, ali se isto tako može i ugasiti kada dobiju objašnjenje ili potvrdu sigurnosti u odnosu.

Zemljani znakovi, Bik, Devica i Jarac, ređe pokazuju ljubomoru impulsivno, ali je duboko analiziraju i pamte detalje koji su ih povredili. Njihova reakcija nije nagla, već postepena, a ponekad i tiha distanca koja se gradi kada izgube poverenje.

Vazdušni znakovi Blizanci, Vaga i Vodolija ljubomoru često racionalizuju, pokušavajući da situaciju sagledaju iz više uglova, ali mogu postati nesigurni ako osete emotivnu ili komunikacijsku distancu. Njihova ljubomora se više vidi kroz pitanja, analizu i potrebu za razgovorom nego kroz sukob.

Vodeni znakovi Rak, Škorpija i Ribe ljubomoru doživljavaju najintenzivnije iznutra, često je ne pokazuju odmah, ali je duboko osećaju i dugo pamte. Kod njih emocije mogu biti snažne i slojevite, pa ljubomora često ostaje skrivena ispod površine, ali ima dug emotivni odjek.

Način na koji se ljubomora ispoljava više govori o emotivnom stilu nego o samoj snazi osećanja, a razumevanje tih razlika može pomoći da se u odnosima izbegnu nesporazumi i da se emocije lakše usmere ka poverenju umesto ka konfliktu.

Autor: S.Paunović