Gori od ljubomore! Ena i Mateja istakli da će zauvek biti prijatelji, Peja zapenio od sujete: Svi su ispred mene... (VIDEO)

Gori od ljubomore!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala pitanje za Anđelu Đuričić.

- Anđela zašto ne prihvatiš da je Gastoz drugačiji i da svima sve daje. Prosto je drugačiji - glasilo je pitanje.

- Neću nikada to prihvatiti. Kada je njemu nešto potrebni ne mogu na prste na jedne ruke da nabrojim ko će mu dati. Na žurci kad je trebalo piće, ja sam se izborila da mu nađem dva piva, a pre toga mu niko nije dao. Ne treba da da sve svima, svi ovde imaju svoje budžete. Ne smatram da treba sve svima da daje, jako mi smeta što to radi. Niko ga ne nudi nečim, on pruža poštovanje svakome, a retko ga dobija nazad. Ja sam tu da skrenem pažnju - rekla je Anđela.

- Na žurki si se opet približila Mateji, zar ti je toliko brzo trebalo da preboliš Peju za kojim si plakala ? - glasilo je pitanje.

- Ja sam presrećna što se Mateja vratio, bila bih najsrećnija kada bi se i Luka vratio. Nisam prebolela Peju ni tad ni sad, svaki dan će mi biti bezveze što tu sedi, ali šta treba da radim sad da plačem? Takve su okolnosti, ja nikad neću biti žrtva. Peji najbliža osoba - rekla je Ena.

- Ja tebi ne dozvoljavam da ti mene maltretiraš ovde, niti ćeš ikada - rekao je Peja.

- Mateja se nikad nije ovako ponašao prema meni. Ti trebaš da budeš muškarac na kog ja mogu da se oslonim - rekla je Ena.

- Ja znam da mene Ena gleda kao prijatelja i ja takođe nju. Što mi ne bi mogli da budemo prijatelji?! Mi mnogo odgovaramo jedno drugom - rekao je Mateja.

Autor: N.P.