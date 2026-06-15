NEDELJNI HOROSKOP: Jedan znak čeka ŠOKANTAN OBRT, drugom se život menja iz korena do nedelje!

Zvezde su se ove nedelje poređale na način koji retko viđamo – očekuju nas neverovatni izazovi, ali i prilike koje dolaze samo jednom u deceniji. Dok većina znakova može da odahne, za pojedine horoskopske znake ova sedmica označava "tačku bez povratka".

Da li ste među onima kojima će se život okrenuti za 180 stepeni ili vas čeka mirna luka? Saznajte šta vam sudbina sprema do sledeće nedelje!

OVAN: Vreme je za oprez

Ne verujte svemu što čujete. Jedna osoba iz vašeg bliskog okruženja krije tajnu koja bi mogla da vam poremeti planove. Budite mudri, ćutanje je ove nedelje zlato.

BIK: Finansijski zemljotres

Novac će vam stizati iz neočekivanog izvora, ali pazite kako ga trošite. Jedna impulsivna odluka može vas koštati mnogo više nego što mislite.

BLIZANCI: Emotivna bomba

Stara ljubav se vraća na mala vrata. Da li ste spremni da se suočite sa prošlošću ili ćete konačno zatvoriti to poglavlje? Odgovor vas čeka u sredu.

RAK: Uspeh kuca na vrata

Dugo ste čekali na priznanje, a ove nedelje vaš trud konačno dolazi na naplatu. Nadređeni vas posmatraju – budite spremni da zablistate.

LAV: Oprez u komunikaciji

Jedna rečenica pogrešno protumačena može uništiti prijateljstvo koje traje godinama. Izbrojte do deset pre nego što odgovorite na provokaciju.

DEVICA: Fokus na zdravlje

Previše ste se dali drugima, a sebe zanemarili. Vaše telo vam šalje signale – poslušajte ih pre nego što bude prekasno.

VAGA: Ljubavni trougao

Stalno ste rastrzani između dve opcije. Univerzum vam ove nedelje sprema test koji će vas naterati da konačno izaberete stranu.

ŠKORPIJA: Transformacija

Ovo je vaša nedelja! Stvari koje su vas do sada kočile nestaju kao rukom odnesene. Otvorite oči, velika prilika je ispred vas.

STRELAC: Porodična drama



Nesuglasice kod kuće će kulminirati sredinom nedelje. Budite mirotvorac, jer vaša reakcija može biti ključna za očuvanje harmonije.

JARAC: Karijera u usponu

Neko će pokušati da vam potkopa autoritet, ali vi ste korak ispred. Pokažite im zašto ste najbolji u onome što radite.

VODOLIJA: Neočekivani poziv



Telefonski razgovor u četvrtak uveče promeniće tok vaše cele godine. Nemojte oklevati – prihvatite ponudu bez razmišljanja.

RIBE: Intuicija vas nikada ne vara

Osećaj koji vas danima proganja pokazaće se kao tačan. Vreme je da verujete sebi više nego ikome drugom.



Autor: D.S.