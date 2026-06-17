MITOVI O ASTROLOGIJI: Da li su Vaga, Rak i Jarac zaista 'prokleti' prema tvrdnjama Baba Vange?

Često se u narodnim verovanjima i medijima pojavljuju interpretacije navodnih proročanstava poznate proročice Baba Vange, koje se fokusiraju na astrološke znakove.

Prema ovim interpretacijama, pojedini znakovi horoskopa nose specifičan "teret" ili nesreću, dok se astrologija kao nauka zasniva na sasvim drugačijim principima.

Tri znaka "pod lupom"

U pomenutim tekstovima izdvajaju se tri znaka koja se često etiketiraju kao znakovi sa teškom sudbinom:

Vaga: Opisuje se kao znak koji previše daje drugima, zanemarujući sopstvene potrebe. Savetuje se postavljanje jasnih granica i učenje veštine odbijanja kao ključ za promenu karme.

Rak: Njegova "prokletost" se vezuje za unutrašnji pesimizam i sklonost ka povlačenju. Lek se vidi u razbijanju strahova i fokusiranju na pozitivnije životne ishode.

Jarac: Iako izuzetno vredan i uporan, često ostaje na korak od cilja zbog sopstvenog perfekcionizma i straha od neuspeha. Njegov put ka uspehu zahteva smanjenje pritiska koji sam sebi nameće.

Mit nasuprot stvarnosti

Važno je razumeti da astrologija nije sudbinska odrednica koja pojedinca "prokletstvom" osuđuje na večnu nesreću. Prema tumačenjima većine astrologa:

Slobodna volja: Čovek je tvorac sopstvene sudbine. Astrološke pozicije planeta pokazuju predispozicije, izazove i talente, a ne konačne ishode.

Balans: Svaki znak ima svoje izazove, ali i ogromne potencijale za uspeh i sreću. Na primer, Vagina diplomatija je dar, Rakovska empatija je snaga, a Jarčeva upornost je temelj svakog velikog postignuća.

Zabava i simbolika: Tekstovi koji pripisuju "kletve" određenim datumima rođenja spadaju u domen urbane mitologije i zabave, a ne u ozbiljnu astrološku analizu.

Kako "očistiti karmu"?

Umesto traženja "kletvi" u zvezdama, psiholozi i astrolozi se slažu u jednom – ključ promene je u ličnom radu na sebi:

Preuzimanje odgovornosti: Umesto traženja uzroka problema u horoskopu, fokus na promenu navika i razmišljanja donosi stvarne rezultate.

Pozitivna psihologija: Bez obzira na znak, razvoj optimizma, postavljanje zdravih granica i rad na samopouzdanju su univerzalni alati za srećniji život.

Napomena: Tekstovi koji se pozivaju na proročanstva Baba Vange o horoskopskim znacima nemaju naučnu osnovu i služe isključivo u zabavne svrhe.

Autor: D.S.