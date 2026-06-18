Težak period se završava 18. juna: Ova 3 znaka horoskopa ostavljaju probleme iza sebe

Ovi horoskopski znaci konačno izlaze iz teškog perioda.

Posle 18. juna 2026. godine tri horoskopska znaka mogli bi da osete veliko olakšanje i zatvaranje jednog teškog životnog poglavlja. Kako navodi astrolog Rubi Miranda, prelazak Hirona, simbolično poznatog kao „ranjeni iscelitelj“, iz znaka Ovna donosi trenutak suočavanja sa starim emotivnim ranama, oslobađanja od prošlosti i donošenja odluka koje vode ka mirnijem periodu.

Ovo ne znači da problemi nestaju preko noći, već da određeni obrasci, strahovi i tereti koje su dugo nosili počinju da gube snagu. Ta tri znaka su:

OVAN

Ovnovi su poznati po snažnom karakteru i tome da dugo pamte kada ih neko povredi. Međutim, nakon 18. juna mogli bi da shvate da ih stare zamerke više opterećuju nego što im pomažu.

Astrološka simbolika Hirona donosi im priliku da otpuste ljutnju i prestanu da se vraćaju na situacije koje su ih povredile.

Kada konačno puste ono što ih je držalo zarobljenima, Ovnovi mogu primetiti da im život postaje lakši. Umesto da energiju troše na prošlost, mogli bi da je usmere na nove ciljeve i lični napredak.

RAK

Rakovi bi nakon ovog perioda mogli da zatvore jednu dugu emotivnu priču, posebno kada su u pitanju nesuglasice i nerešeni odnosi.

Moguće je da će doći do razgovora koji dugo nije bio moguć. Jedna iskrena komunikacija mogla bi da prekine tišinu i smanji tenziju koja je trajala mesecima.

Iako možda neće odmah sve biti kao ranije, Rakovi bi mogli da shvate da više nema potrebe da nose stari bes i razočaranje. Oslobađanje od konflikta donosi im unutrašnji mir.

VODOLIJA

Vodolije bi mogle da se suoče sa osećajem krivice ili prevelikom analizom sopstvenih odluka. Sada će razumeti odakle dolaze negativne emocije i zašto su dugo sebi stvarale dodatni pritisak.

Posle 18. juna mogu shvatiti da ih sumnje i unutrašnji konflikti sputavaju u kreativnosti i ličnom razvoju.

Vodolijama se savetuje da prestanu da kažnjavaju sebe zbog prošlosti i da prihvate da su greške deo životnog iskustva, navodi astrolog Rubi Miranda.

Autor: Jovana Nerić