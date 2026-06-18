Evo koji horoskopski znak je NAJLEPŠI: Venera mu daje vanvremensku lepotu, osvaja na prvi pogled

Mnogi astrolozi smatraju da je Vaga najlepši horoskopski znak, jer njim vlada Venera, planeta koja joj daje neverovatnu lepotu i šarm.

Vagama vlada Venera, planeta ljubavi, estetike, uživanja i privlačnosti. Venera u simboličnom smislu prikazuje ono što volimo, kako volimo i doživljavamo lepotu, ali i kako je sami zračimo.

Sklad i prijatan izgled

Zato Vage često imaju urođenu potrebu da im izgled bude skladan, negovan i prijatan oku, ali to ne mora da znači klasičnu lepotu. Njihova privlačnost najčešće dolazi iz proporcija, simetrije, držanja i načina na koji se nose.

Čak i kada nisu upadljive na prvi pogled, Vage imaju neku lepotu koja deluje prirodno i nenametljivo.

Šarm koji osvaja

Venera u Vagi takođe utiče na način komunikacije i ponašanja. To su ljudi koji često imaju blag ton, prijatan osmeh i sposobnost da se prilagode drugima bez konflikta, što dodatno pojačava njihov šarm.

Lepota kod Vage nije samo fizička, nego i u manirima, gestovima i načinu kako stvaraju prijatnu atmosferu oko sebe.

Među poznatim Vagama izdvajaju se Monika Beluči, Gvinet Paltrou, Kim Kardašijan, Kejt Vinslet, kao i Zak Efron.

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Autor: Marija Radić