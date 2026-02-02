AKTUELNO

Horoskop

MOĆNI DANI U FEBRUARU ZA SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK Zaokružite svoj datum u kalendaru

Izvor: Pink.rs

Astrolozi tvrde da svaki horoskopski znak ima svoj poseban dan u februaru.

Svaki horoskopski znak imaće svojih pet minuta u februaru i svoj datum kada će imati značajnu podršku planeta.

Ovan - 21. februar

Ovan može da očekuje proboj u načinu razmišljanja

Bik - 15. februar

Bikove očekuje finansijsko ili karijerno iznenađenje

Blizanci - 20. februar

Blizanci će imati poseban uvid usmeren na budućnost

Rak - 3.februar

Rakovi će doživeti prosvetljenje na emotivnom planu

Lav - 6.februar

Lavovi će imati izraženu kreativnost i nalet inspiracije.

Devica - 7. februar

Device očekuje produktivni zamaj

Vaga - 17. februar

Vage očekuju promene na emotivnom planu.

Strelac - 26.februar

Strelčeve očekuje duhovno buđenje.

Jarac - 18. februar

Jarčevi mogu da očekuju novi početak

Vodolija - 23. februar

Vodolije očekuje priliv snage i moći.

Ribe - 27. februar

Ribe mogu da očekuju duboku transformaciju, prenosi portal Astrology.

Autor: Jovana Nerić

#Februar

#Horoskop

#Kalendar

#srećni dani

