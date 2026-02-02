MOĆNI DANI U FEBRUARU ZA SVAKI HOROSKOPSKI ZNAK Zaokružite svoj datum u kalendaru

Astrolozi tvrde da svaki horoskopski znak ima svoj poseban dan u februaru.
Svaki horoskopski znak imaće svojih pet minuta u februaru i svoj datum kada će imati značajnu podršku planeta.
Ovan - 21. februar
Ovan može da očekuje proboj u načinu razmišljanja
Bik - 15. februar
Bikove očekuje finansijsko ili karijerno iznenađenje
Blizanci - 20. februar
Blizanci će imati poseban uvid usmeren na budućnost
Rak - 3.februar
Rakovi će doživeti prosvetljenje na emotivnom planu
Lav - 6.februar
Lavovi će imati izraženu kreativnost i nalet inspiracije.
Devica - 7. februar
Device očekuje produktivni zamaj
Vaga - 17. februar
Vage očekuju promene na emotivnom planu.
Strelac - 26.februar
Strelčeve očekuje duhovno buđenje.
Jarac - 18. februar
Jarčevi mogu da očekuju novi početak
Vodolija - 23. februar
Vodolije očekuje priliv snage i moći.
Ribe - 27. februar
Ribe mogu da očekuju duboku transformaciju, prenosi portal Astrology.
Autor: Jovana Nerić