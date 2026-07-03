UMESTO PANIKE, NAPRAVITE OVO: Astrolozi imaju potpuno drugačiji pogled na retrogradni Merkur!

Kad god Merkur krene retrogradno, društvene mreže i astrološki portali ispune se upozorenjima o kašnjenjima, nesporazumima i pokvarenim planovima. Mnogi tada odlažu važne odluke, strahuju od putovanja ili sumnjaju da će sve krenuti po zlu. Ipak, brojni astrolozi poslednjih godina pokušavaju da promene takav pogled.

Umesto da retrogradni Merkur posmatraju kao razdoblje problema, smatraju ga prilikom za usporavanje, preispitivanje prioriteta i dovršavanje svega što je ostalo nedovršeno. Drugim rečima, umesto panike, ovo bi moglo biti idealno vreme za lični reset.

Šta zapravo znači retrogradni Merkur?

U astronomskom smislu, Merkur se ne kreće unazad. Reč je o prividnom kretanju koje nastaje zbog različitih brzina kojima Zemlja i Merkur obilaze Sunce. U astrologiji se Merkur povezuje sa komunikacijom, učenjem, prometom, tehnologijom i svakodnevnom organizacijom. Kada je retrogradan, veruje se da ta područja zahtevaju više pažnje, strpljenja i proveravanja detalja.

Vreme za završavanje, a ne započinjanje

Astrolozi često savetuju da se tokom retrogradnog Merkura više pažnje posveti dovršavanju starih projekata nego pokretanju potpuno novih. Ovo je idealan period za:

- Sređivanje dokumentacije

- Završavanje poslova koje dugo odlažete

- Reorganizaciju doma ili radnog prostora

- Uređivanje finansija

- Čišćenje računara, mobilnog telefona ili e-maila

- Vraćanje starim hobijima

- Dobra prilika za razgovore

Retrogradni Merkur često se povezuje sa povratkom ljudi iz prošlosti. Iako nije svako pomirenje dobra ideja, ovo razdoblje može biti korisno za iskrene razgovore, zatvaranje starih poglavlja i raščišćavanje odnosa.

Dodatan oprez sa detaljima

Ako tokom retrogradnog Merkura planirate putovanje, potpisivanje ugovora ili kupovinu skupljih uređaja, astrolozi preporučuju dodatni oprez. Dvaput proverite rezervacije, datume, dokumente i važne poruke. Male greške koje biste inače lako prevideli sada mogu izazvati nepotreban stres.

Najveća poruka ovog astrološkog razdoblja nije "ništa nemojte raditi", već "nemojte žuriti". Ako ovaj period posmatrate kao priliku za predah i preispitivanje, retrogradni Merkur mogao bi vam doneti više koristi nego što ste očekivali.

Autor: D.S.