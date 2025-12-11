MERKUR U STRELCU: Otvorite oči i uši - važno upozorenje za sve znakove

Gotovo svaki dan se na nebu dešavaju razni astrološki tranziti, a jedan od onih koji će sve da nas prodrma jeste Merkur i njegov ulazak u znak Strelca.

Merkur u Strelcu može da promeni naš način razmišljanja i komunikacije, stoga bi svi trebalo da zastanemo i razmislimo o tome.

Ovaj vatreni Merkur traži od nas otvorenost i iskrenost. Razmišljaćemo o novim planovima, idejama, putovanjima i edukaciji. Mnogi će rešavati pravna pitanja i težiti dubokoj transformaciji.

Nema više ograničenja, bićemo direktniji, spremni za nove izazove i motivisati druge svojim idejama. Postoji mogućnost da vas poseti neko ili vi nekog da posetite ko je vezan za inostranstvo. Slušajte svoju intuiciju, posvetite se svom isceljenju i duhovnosti, radite na sebi.

Ovde je istina bitna. Blagi oprez kod pojedinih od preterane kupovine, možda i nepotrebnih stvari. Ipak, ne brinite, sve je to sastavni deo života, pa se prepustite ovom Merkuru, samo budite umereni. Koliko god težite istini i želite biti direktni, ipak, birajte reči, jer one mogu povrediti nekoga ili vas neko može pogrešno shvatiti.

Više strpljenja i optimizma i sve će proći dosta lakše.

Merkur će praviti sekstil sa Plutonom, tako da će naše reči imati težinu koja može imati značaja na duge staze. Jake reči i želja za isticanjem takođe mogu dominirati. Naravno, sve zavisi kroz koju kuću tranzitira ovaj direktan Merkur. Podznak i znak Ovna, Lava i Strelca će imati benefita i treba to iskoristiti na pravi način.

Blizanci, Vage i Vodolije očekuje dosta druženja, dobre komunikacije i neočekivanih susreta.

Savetujem svima da budete otvoreni i hrabri sa merom.

Srećno!

Autor: Iva Besarabić