BEZ NJIH NEMA DOBROG PROVODA! Ovi horoskopski znakovi obožavaju da budu u centru pažnje – reflektori su njihovo prirodno okruženje!

Gde god da se pojave, teško ih je ne primetiti – pažnja drugih za njih je gotovo prirodna potreba.

Neki ljudi se osećaju najprijatnije kada su u pozadini, dok drugi jednostavno zrače energijom koja privlači poglede. Ljubitelji astrologije veruju da određeni horoskopski znakovi više uživaju u pažnji, komplimentima i prilici da pokažu svoju harizmu. Naravno, to ne znači da će svaka osoba rođena u ovim znacima imati iste osobine, ali mnogi se upravo u njima prepoznaju.

Lav je neprikosnoveni kralj pažnje, a Blizanci osvajaju šarmom i pričom

Kada se govori o potrebi za pažnjom, Lav je gotovo uvek prvi na listi. Voli da ostavi utisak, uživa u komplimentima i često prirodno preuzima glavnu ulogu u društvu. Njegovo samopouzdanje i harizma čine ga osobom koju je teško ignorisati. Blizanci, s druge strane, ne traže reflektore na isti način, ali ih svojim humorom, pričljivošću i sposobnošću da vode zanimljive razgovore vrlo lako privuku.

Ovan i Strelac ne kriju svoju energiju – vole da budu pokretači događaja

Ovnovi imaju izraženu želju da predvode i često prvi iznose ideje ili pokreću akciju. Ne plaše se da budu primećeni i retko odustaju od svojih stavova. Strelčevi osvajaju optimizmom, avanturističkim duhom i spontanošću. Njihova pozitivna energija lako privlači ljude, pa se neretko nađu u centru svakog okupljanja, iako to ne planiraju unapred.

Vaga zna kako da ostavi utisak – stil i šarm su njeni najveći aduti

Vage možda nisu najglasnije u društvu, ali veoma vode računa o tome kako ih drugi doživljavaju. Njihov smisao za estetiku, lepo ponašanje i urođeni šarm često ih izdvajaju iz mase. Vole da budu primećene zbog elegancije, dobrog ukusa i sposobnosti da uspostave prijatnu atmosferu gde god da se pojave.

Želja da budete primećeni ne mora biti negativna osobina. Nekome pažnja predstavlja potvrdu truda, nekome priliku da iskaže kreativnost, a nekome jednostavno način da se poveže sa ljudima. Astrologija ovakve karakteristike posmatra kao zanimljive obrasce ličnosti, ali na to kako će se neko ponašati ipak mnogo više utiču karakter, iskustvo i životne okolnosti nego sam datum rođenja.

Autor: S.Paunović