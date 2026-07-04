U ponedeljak im stižu pare: Jupiter donosi brdo novca za 3 znaka

Ulazak Jupitera u direktan hod od 6. jula mogao bi mnogima da donese pozitivne promene, posebno kada je reč o novcu i poslovnim prilikama, naročito za Device, Škorpije i Strelčeve.

Period zastoja polako ostaje iza nas, pa bi brojni planovi koji su mesecima bili odloženi konačno mogli da se pokrenu.

Devica

Za Device stiže period u kojem bi trud i upornost mogli da budu nagrađeni. Već početkom naredne sedmice moguće su vesti o unapređenju, povećanju prihoda ili novom poslovnom angažmanu koji donosi dodatnu zaradu.

Pre nego što prihvatite bilo kakvu ponudu, dobro proučite sve uslove i donesite odluku tek kada budete sigurni da vam odgovara.

Škorpija

Škorpije bi uskoro mogle da reše finansijsko pitanje koje ih već neko vreme opterećuje. Moguća je isplata novca koji očekuju, uspešan završetak ulaganja ili povoljan razvoj porodičnih finansija.

Iako će razloga za zadovoljstvo biti dovoljno, savet je da sa većim troškovima ne žurite i da novac rasporedite pažljivo.

Strelac

Za Strelčeve prva polovina jula donosi nove poslovne mogućnosti i priliku za dodatnu zaradu. Neočekivan poziv ili ponuda mogli bi da promene planove i otvore vrata projektu koji obećava uspeh.

Entuzijazam će biti veliki, ali će najbolji rezultat postići oni koji pre konačnog dogovora pažljivo provere sve detalje i uslove saradnje.

Autor: Marija Radić