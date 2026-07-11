Retrogradni Merkur je počeo: Astrolzi upozoravaju da naredne nedelje mogu doneti nesporazume, kašnjenja i neočekivane susrete!

Ovaj period, koji traje do 23. jula, prema astrolozima je vreme za preispitivanje, završavanje započetih obaveza i dodatan oprez u komunikaciji.

Ljubitelji astrologije veruju da je retrogradni Merkur period kada stvari ne idu uvek po planu. Kašnjenja, nesporazumi, problemi sa tehnologijom i iznenadni susreti sa ljudima iz prošlosti često se pripisuju upravo ovom astrološkom ciklusu. Ovog puta, prema astrološkim kalendarima, Merkur je retrogradan od 29. juna do 23. jula.

Astrolozi savetuju da se tokom ovog perioda važni dokumenti pažljivo pročitaju pre potpisivanja, da se provere datumi putovanja i naprave rezervne kopije važnih podataka sa telefona i računara. Iako ne postoji naučni dokaz da retrogradni Merkur izaziva ovakve događaje, mnogi ga doživljavaju kao podsetnik da uspore tempo i posvete više pažnje detaljima.

Posebno zanimljiv deo ovog perioda jeste povratak nedovršenih priča. Neki ljudi se javljaju bivšim partnerima, obnavljaju stara prijateljstva ili se vraćaju projektima koje su odavno ostavili po strani. Astrolozi smatraju da je ovo pogodan trenutak za završavanje započetih obaveza, ali manje povoljan za impulsivne odluke i velike životne promene.

Bez obzira na to da li verujete u astrologiju ili je posmatrate isključivo kao zabavu, retrogradni Merkur mnogima služi kao prilika da zastanu i razmisle o svojim planovima. Umesto brzopletih poteza, ovaj period može biti podsticaj za više strpljenja, bolju organizaciju i otvoreniju komunikaciju sa ljudima iz okruženja.

Najvažnije je imati na umu da retrogradni Merkur nije razlog za paniku. Astrologija ga tumači kao vreme preispitivanja i usporavanja, dok svakodnevni izazovi i dalje najviše zavise od naših odluka i načina na koji reagujemo na okolnosti. Malo više pažnje, dobre organizacije i strpljenja može biti korisno bez obzira na to da li pratite zvezde ili ne.

Autor: S.Paunović